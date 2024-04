Crypto News: ecco a cosa prestare attenzione questa settimana

Questi sono tempi entusiasmanti per il mercato delle criptovalute che fino a poco tempo fa era solo in salita, mentre ora la volatilità sta nuovamente aumentando. Solo sei mesi fa, la maggior parte delle 100 maggiori criptovalute erano in forte aumento: in pratica si realizzavano profitti con qualsiasi crypto acquistata. Oggi invece l’incertezza si sta nuovamente diffondendo, motivo per cui potrebbe valere la pena monitorare gli eventi che circondano il mercato delle criptovalute e potenzialmente trarne un vantaggio. Questa settimana si terranno alcuni eventi importanti che potrebbero avere un impatto enorme sullo sviluppo dei prezzi di alcune monete.

Halving di Bitcoin

Probabilmente l’evento più importante sul mercato delle criptovalute è l’halving di Bitcoin che si svolge ogni quattro anni. Questo evento dimezza i premi in blocco per i minatori e quindi l’emissione di nuovi Bitcoin, il che porta a massicci aumenti di prezzo se la domanda rimane la stessa o aumenta. In passato, dopo ogni halving si è verificato un rally nel mercato delle criptovalute e anche questa volta ci si aspetta uno sviluppo simile.

Anche se il momento esatto in cui viene effettuato l’halving può variare leggermente, poiché non sempre occorre lo stesso tempo prima che un blocco venga confermato e aggiunto alla blockchain, è probabile che ciò accada nella settimana successiva. Gli esperti prevedono che il prezzo di Bitcoin possa salire fino a 500.000 dollari nel prossimo anno e mezzo, cosa di cui dovrebbe beneficiare anche la maggior parte delle altcoin. Anche la nuovissima crypto 99Bitcoins ($99BTC), potrebbe beneficiare dell’halving. Gli analisti si aspettano addirittura un aumento di 10 volte.

Doge Day

Il 20 aprile si svolge l’ormai tradizionale Doge Day. Dogecoin è la più grande meme coin per capitalizzazione di mercato e l'attenzione che la moneta potrebbe ottenere sabato prossimo potrebbe far aumentare drasticamente il prezzo di DOGE. Questo giorno arriverà sul mercato anche il nuovo Dogecoin20, una sorta di "versione 2.0" di Dogecoin, e l'elevata domanda durante la prevendita suggerisce che $DOGE20 potrebbe vedere un'esplosione dopo il suo lancio. La moneta è ora esaurita e sarà negoziabile solo sugli exchange di criptovalute da sabato.

Chiunque abbia perso l'opportunità di unirsi a Dogecoin20 durante la prevendita potrebbe avere una seconda possibilità con DOGEVERSE. La nuova moneta è disponibile solo da questa settimana e ora si sta dirigendo verso la soglia dei 4 milioni di dollari, motivo per cui non dovrebbe passare molto tempo prima che vada esaurita. Anche durante la prevendita, il prezzo di $DOGEVERSE aumenterà più volte, consentendo ai primi acquirenti di ottenere un profitto contabile, mentre a causa dell'elevata domanda, il suo valore potrebbe aumentare rapidamente dopo il lancio.

Anche Dogeverse potrebbe beneficiare dell'attenzione che le monete a tema cane attirano durante il Doge Day e potrebbero quindi essere presto esaurite. Quando nuove monete vengono quotate sugli exchange di criptovalute dopo una prevendita di successo, spesso si osserva un aumento vertiginoso, motivo per cui questa potrebbe essere un'opportunità per gli investitori di moltiplicare il proprio capitale in un periodo di tempo molto breve.

Dogeverse verrà lanciato su tutte le blockchain rilevanti come Ethereum, BSC, Polygon e Avalanche e sono ancora previsti anche Solana e Base. In questo modo gli sviluppatori chiariscono che stanno progettando qualcosa di grosso qui e che Dogeverse potrebbe diventare una delle monete meme più importanti in questa corsa al rialzo. La moneta è inoltre dotata di una funzione di staking, che offre a coloro che mettono in staking i propri token un rendimento superiore alla media, poiché una parte dei token è stata riservata per lo staking fin dall'inizio. Ciò significa che la maggior parte degli acquirenti ha già contribuito con i propri token allo staking pool, rendendo ancora più probabile un'esplosione dei prezzi dopo la quotazione sugli exchange di criptovalute.