"Insieme per Pianfei" annuncia gli incontri elettorali

Si chiamerà ancora "Insieme per Pianfei" la lista che appoggerà la candidatura del sindaco uscente di Pianfei Marco Turco, in corsa per le amministrative del prossimo giugno.

"In vista del prossimo appuntamento elettorale - spiega il primo cittadino uscente - ci tengo a comunicare che abbiamo definito la linea da seguire ed il programma del nostro gruppo. In questa tornata elettorale avremo e vivremo il confronto con una lista alternativa alla nostra e questo è un bene per la democrazia e sono certo che ci sarà sempre un confronto costruttivo tra di noi. La nostra impostazione vuole essere espressione di una continuità viva e attiva con diversi progetti di sviluppo e di crescita per il nostro Paese".

I componenti della lista e il programma saranno presentati nel corso di cinque serate:

lunedì 27 maggio ore 21 con le Associazioni.

martedì 28 maggio ore 21 Zona Oltre Pesio

lunedì 3 giugno ore 21 Blangetti

martedì 4 giugno ore 21 Mussi e Viglioni

giovedì 6 giugno Pianfei centro

"Siamo partiti con la voglia di dare e di fare la nostra parte - conclude Turco - con il solo e sempre obbiettivo di servire il nostro paese con lealtà, impegno e trasparenza, come abbiamo sempre fatto".