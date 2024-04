Due nuovi medici di famiglia nel Distretto Mondovì-Ceva

Dal 2 maggio si inseriranno due nuovi medici di medicina generale con massimale autolimitato a mille pazienti fino al conseguimento del diploma di formazione specifica in Medicina Generale.

Dr.ssa Denise Barbiero con ambulatorio principale in corso Paolini, 11 a Garessio con i seguenti orari di visita: lunedi dalle ore 14 alle 17, martedi dalle 19 alle 20, mercoledi con orario 13/15, giovedi 11/14 e venerdi 15/17, sempre su appuntamento (cell. 351/4601094, email denny.barbiero90@gmail.com). E’ inoltre previsto un ambulatorio secondario in piazza della Libertà a Mombarcaro il mercoledi dalle ore 16 alle 18 e il venerdi dalle 11 alle 13, su appuntamento 351/4601094 - email denny.barbiero90@gmail.com).

Dr. Gabriele Sappa, che sarà operativo sull’ambulatorio principale di Ormea, in viale Angelo Silvio Novaro, 18/8 (tel. 338/8933066. email dr.gabrielesappa@gmail.com) il lunedi dalle ore 15 alle 18, mercoledi dalle 9 alle 12, giovedi dalle 16 alle 19, venerdi dalle 15 alle 18, con accesso libero.

L’ambulatorio secondario sarà invece attivo a Garessio in corso Paolini, 11 il lunedi dalle ore 9 alle 12, martedi (su appuntamento: (tel. 338/8933066. email dr.gabrielesappa@gmail.com)) dalle 19 alle 20 e venerdi dalle 9 alle 12.

Pertanto, gli assistiti provvisoriamente in carico alla dr.ssa Barbiero ed al dr. Sappa fino al 1 maggio, dovranno effettuare la nuova scelta del medico di medicina generale tra i medici disponibili, con priorità per i medici titolari di incarico a tempo indeterminato con decorrenza 2 maggio.

Gli assistiti che vorranno effettuare la scelta potranno procedere online, se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte al sito https://pua.salutepiemonte.it/pua, oppure recarsi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, e della delega, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, corredata dalla fotocopia del documento d’identità presso:

Sportelli di Scelta/Revoca presso l’ospedale di Ceva, località San Bernardino dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 17,00 (orario continuato); Sportello di Scelta/Revoca del Distretto di Garessio il lunedi dalle 08,30 alle 12,30, il mercoledì dalle 13,00 alle 16,00, il venerdi dalle 08,30 alle 12,30; presso lo Sportello di Scelta/Revoca del Distretto di Ormea il mercoledì dalle 09,00 alle 11,30.

Gli assistiti potranno effettuare la nuova scelta del medico (MMG) nell’ambito territoriale unico del Distretto di residenza/domicilio, con la limitazione che se la distanza tra la loro residenza/domicilio e lo studio del MMG che intendono scegliere supera i 20 chilometri, dovranno avere l’accettazione da parte del medico stesso, compatibilmente con la disponibilità di posti al momento della scelta.