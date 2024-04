Un corso su come prendersi cura degli anziani ospiti nelle Rsa

L’ATS “Val Maira Insieme” nel primo anno di svolgimento delle sue attività, ha investito molte energie nella realizzazione di iniziative benefiche finalizzate ad incrementare la disponibilità economica da investire nel miglioramento della qualità del servizio erogato all’interno delle 4 strutture residenziali (Ospedale San Camillo, Residenza Opere Pie Droneresi, Don Grassino e Alessandro Riberi) protagoniste del Progetto “Val Maira Insieme” finanziato dalla Fondazione CRC attraverso il bando “Residenze di Comunità”.

Le iniziative benefiche, “Prim de genè bugia i pé” a Villar San Costanzo e il concerto De Andrè con il gruppo “Il colore del vento” a Dronero, hanno permesso la raccolta di fondi ulteriori che sono stati destinati al finanziamento della formazione professionale del personale presente nelle residenze anziani, salvaguardando così i fondi del Progetto Val Maira Insieme.

Lo scopo è fornire agli operatori e volontari un percorso formativo rispondente alle problematiche espresse direttamente dal personale al fine di potenziare le lore capacità professionali e migliorare la qualità dei servizi.

Per le suddette motivazioni, l’ATS “Val Maira Insieme” ha organizzato un corso di formazione dal titolo “Prendersi cura dell’ospite in RSA” che risulta essere il frutto della proficua collaborazione fra l’ATS “Val Maira Insieme”, la Fondazione CRC e il territorio della Valle Maira costituendo un obiettivo in più rispetto a quelli contenuti nel progetto originale.

Il corso formativo sarà rivolto ad operatori e volontari delle quattro case di riposo e sarà articolato in due incontri ripetuti due volte per permettere la partecipazione a tutto il personale in servizio.

Primo incontro 23 aprile 2024:

-La gestione dell’anziano con demenza: problematiche comportamentali e dell’umore, strategie assistenziali. Dott.ssa Stefania Ghiglia Coordinatrice Infermieristica - Gesac Società Cooperativa Sociale

Secondo Incontro 27 maggio 2024:

-Approfondire le conoscenze sull’accompagnamento del fine vita rivolto agli ospiti delle case di riposo. Dr. Fabrizio Motta dirigente medico UOCP – Hospice di Busca.

Si prevede lo svolgimento nei mesi di aprile, maggio e settembre presso la Residenza per Anziani Opere Pie Droneresi in Piazza XX Settembre 19/A – Dronero.

Durante lo svolgimento del corso, saranno accolte le eventuali proposte formative che scaturiranno dagli operatori. Le proposte saranno oggetto di una nuova programmazione formativa prevista in autunno.