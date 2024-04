Cerialdo, lunedì 22 aprile apertura straordinaria del Planetario

Sei curioso? Impazzisci per le stelle? Pianeti e galassie ti hanno sempre affascinato? Non farti scappare l’evento del 22 aprile, quando il Planetario di Cerialdo (via S. Pio X, 11) verrà eccezionalmente aperto. In questa “avventura spaziale” gli allievi del Liceo Scientifico “Pellico-Peano” di Cuneo guideranno i partecipanti a prendere confidenza con gli astri. . L’attività – che si terrà dalle 18 alle 20 – è gratuita e aperta a tutti (i posti sono limitati, necessaria l’iscrizione).

L’evento è stato organizzato dal Centro incontro di Cerialdo in collaborazione con il liceo “Pellico-Peano” nell’ambito del progetto “Attivamente Anziani”, i cui destinatari sono persone over 65, che attraverso un percorso di cittadinanza attiva hanno assunto il ruolo di promotori di iniziative nel territorio di residenza. “In particolare – spiegano gli organizzatori -, alla base del progetto, vi è l’idea che i giovani e gli anziani stiano bene insieme e siano ricchezza gli uni per gli altri; con l’apertura del Planetario si vuole quindi offrire un’occasione per respirare solidarietà, mutualità, senso di appartenenza sociale e per riscoprire i legami intergenerazionali”.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni e prenotazioni, telefonare al numero 388.8590367 (Cristina Abello, educatrice).

Il progetto “Attivamente Anziani” è promosso dal Comune di Cuneo, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Emmanuele”, l’impresa sociale “Eclectica+”, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, l’Associazione “LiberaVoce” e l’Unitre.