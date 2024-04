In val Tanaro gli "Assaggi di Biodiversità" delle aree protette Alpi Marittime

Se stai cercando un’escursione in natura che ti porti anche a scoprire ottimi cibi locali, coltivati e trasformati nel rispetto degli ecosistemi, metti in agenda una domenica di maggio nei Parchi e nelle Riserve delle Aree Protette Alpi Marittime.



La rassegna Assaggi di Biodiversità ti porta in Val Tanaro, nella Riserva Naturale di Crava-Morozzo e in quella delle Sorgenti del Belbo per scoprire assieme alle Guide Parco la grande biodiversità che caratterizza ognuno di questi ambienti e per incontrare agricoltori e imprenditori che hanno scelto di lavorare in questi luoghi, rispettandoli e valorizzandoli attraverso la propria attività. E che per questo impegno e sensibilità ambientale hanno ottenuto il marchio di Qualità Parco APAM.



Si inizia domenica 5 maggio a Ormea, con una giornata dedicata alle piante spontanee in cucina che consente di riconoscere erbe, fiori e bacche commestibili e di scoprire come possono essere trasformate in prelibati sughi, succhi, creme e ripieni.



Al mattino la Guida Parco Mailing Pisano conduce una facile passeggiata ad anello con partenza da frazione Barchi alla ricerca delle piante eduli dell’Alta Valle Tanaro; al pomeriggio, invece, Federica Omero, responsabile dell’azienda Omero Agroalimentare, condivide le ricetta e il procedimento per ottenere le sue “Ortiche di Ormea in crema”. Assieme al marito Gianluca, presenta poi il laboratorio e la filosofia aziendale e conduce una degustazione di prodotti trasformati, profondamente radicati nel territorio, che hanno recentemente ottenuto il marchio Qualità Parco APAM.



Un pranzo a base di ortiche, castagne garessine e altri prodotti a marchio verrà inoltre preparato per tutti i partecipanti dalla Trattoria il Borgo, che nel menù ha inserito anche uno dei suoi piatti di punta, i Ravioli di Cin di Ormea.



“Assaggi di biodiversità” continuerà domenica 12 nella Riserva di Crava-Morozzo alla scoperta della biodiversità delle aree umide e domenica 19 sul crinale tra Liguria e Piemonte, tra le fioriture che colorano la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo. Queste escursioni consentiranno di scoprire due realtà aziendali molto interessanti e dinamiche, Agritrutta a San Biagio di Mondovì e Api e Vita a Montezemolo.



Lorenza Borsarelli conduttrice della prima azienda guiderà i partecipanti nel Parco Acquadolce, tra le vasche in cui alleva a ciclo chiuso trote e salmerini e all’interno dei laboratori di affumicatura, mentre Agnese Giachello condurrà un laboratorio didattico in apiario e guiderà una degustazione di mieli e pollini all’interno del suo laboratorio di smielatura.



Assaggi di biodiversità è un percorso a tappe dedicato a chi ama portare in tavola la biodiversità di un territorio, a chi sa che la produzione di cibi nutrienti e con caratteristiche organolettiche di pregio dipende strettamente dalla ricchezza e dalla salubrità dei più ampi contesti ambientali. A questo primo percorso primaverile, seguirà un ciclo autunnale che porterà a scoprire nuovi habitat protetti e altre aziende che si impegnano ogni giorno a coniugare sempre meglio la redditività economica e il rispetto degli ecosistemi.



Modalità di prenotazione

Le escursioni e le visite in azienda sono completamente gratuite, mentre il costo del pranzo è a carico dei partecipanti.



È necessario prenotarsi su eventbrite e l’adesione alla giornata prevede implicitamente la prenotazione del pranzo. Le iscrizioni aprono due settimane prima dell’evento: quelle del 5 maggio (Ormea) quindi da sabato 20 aprile a giovedì 2 maggio.



Per poter garantire la partecipazione a un più ampio numero di persone, non è possibile aderire nello stesso mese a più di due appuntamenti con “Assaggi di biodiversità”.