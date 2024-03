Dal 2 aprile sarà attiva la quarta corsa sulla Cuneo-Ventimiglia

Due nuovi collegamenti disponibili sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia.

Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS), d’intesa con Regione Piemonte e Agenzia per la Mobilità, ha intensificato la circolazione ferroviaria sulla cosiddetta linea delle Meraviglie, quella che corre tra Cuneo e Ventimiglia aggiungendo due nuove corse (una per senso di marcia) alle sei già in orario.

All’attuale programmazione, infatti, si aggiungeranno un ulteriore treno in partenza da Cuneo alle ore 8.41 con arrivo a Ventimiglia alle ore 11.21, da dove una nuova corsa ripartirà alle 14.25 per arrivare a Cuneo alle 17.21. I treni sono attrezzati per poter trasportare fino a 14 biciclette, in modo da offrire agli amanti del turismo su due ruote – ma non solo - nuove opportunità di utilizzo dei regionali nel tempo libero e per turismo.

Il servizio navette tra Limone e Tende terminerà lunedì 1° aprile.

Tutti i canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con la disponibilità delle nuove corse.