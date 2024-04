Ampia partecipazione a Magliano Alpi per l'incontro contro le truffe, il sindaco Bailo: "Riconoscenti alle forze dell’ordine per il costante impegno sul territorio"

Oltre una cinquantina di persone, mercoledì scorso, ha partecipato all'incontro informativo organizzato dal sindaco di Magliano Alpi, Marco Bailo e dai Carabinieri, per mettere in guardia i cittadini contro ogni tipo di truffa: on line, telefonica, in presenza.

Erano presenti per l’Arma dei Carabinieri il Comandante della Compagnia di Fossano capitano Alessandro Cantarella e il Comandante della stazione di Carrù Maresciallo Maria Piperis e il brigadiere capo De Martis.

Per il Comune, oltre al sindaco, c’era una nutrita presenza dell’amministrazione “anche per essere noi stessi preparati – dice il sindaco Bailo – a dare consigli sulla scorta dei suggerimenti dei Carabinieri qualora ci vengano richiesti”.

Sono state illustrate truffe telefoniche, porta a porta, e con il sistema delle mail e dei messaggi. “Ricordiamo poi che la cosa più importante da fare, oltre a non fidarsi di sconosciuti, è informare subito le forze dell’ordine”.

“La relazione è stata molto precisa e puntuale – dice il sindaco Marco Bailo, - non posso che ringraziare di cuore la Compagnia carabinieri di Fossano e i carabinieri della stazione di Carrù che hanno voluto questo incontro e si è messa a disposizione della nostra gente per aiutarla a contrastare un fenomeno purtroppo sempre attuale e dilagante. Siamo riconoscenti alle nostre forze dell’ordine per il grande e costante impegno sul territorio! Un grazie particolare al personale del Comune di Magliano Alpi per la disponibilità e l’organizzazione dell’evento, e al nostro vigile Dellaferrera Daniele, nodo fondamentale di collegamento con le Forze dell’Ordine”.