Csv Cuneo: 2.971 servizi e attività e quasi 1 milione di euro per lo sviluppo del Terzo Settore

È stata un’assemblea molto partecipata quella di mercoledì 17 aprile a Cuneo, alla presenza dei 327 soci di Società Solidale ETS (erano 167 gli ETS partecipanti), ente gestore del CSV della provincia di Cuneo. Un’assemblea ricca di punti all’ordine del giorno nella quale sono stati approvati all’unanimità il bilancio di esercizio e il bilancio sociale 2023.

Il bilancio sociale riferito all’attività svolta nel 2023 è stato presentato dalla direttrice CSV Manuela Biadene e mette in luce numeri importanti: sono stati 2.971 i servizi a favore dei 582 ETS accreditati al CSV; il 93% è stato erogato direttamente dal personale interno al CSV, segno della formazione continua, esperienza pluriennale e preparazione dello staff.

I numeri più importanti, come per il 2022, sono stati registrati nell’area di consulenza / assistenza qualificata e accompagnamento: 1.584 servizi/attività realizzati tra percorsi proposti direttamente dal CSV (laboratori per la costituzione di nuovi ETS, sugli schemi di bilancio, la progettazione, ecc) e consulenze dirette erogate vis à vis agli ETS.

Ci sono poi i numeri relativi alla formazione che hanno visto 406 volontari formati di 149 ETS nei 19 corsi organizzati dal CSV. A questi, sono da aggiungersi i 9 corsi di formazione realizzati nell’ambito dell’Avviso di selezione per lo sviluppo di idee formative. Nel 2023, infine, il CSV di Cuneo è entrato a far parte attivamente di GLUO, la piattaforma nazionale collaborativa del volontariato promossa da CSVnet e dalla rete dei Centri di Servizio per il Volontariato per moltiplicare esperienze di welfare collaborativo, permettere a persone e comunità di condividere risorse e competenze e sviluppare relazioni di fiducia.

Da sottolineare anche l’impegno nella promozione della cultura della solidarietà verso i giovani: sono stati coinvolti 7.260 studenti di 34 scuole. Gli incontri si sono svolti con la collaborazione di 220 ETS per un totale di 428 volontari.

Nell’ambito dell’area informazione e comunicazione sono stati introdotti due nuovi strumenti per promuovere il volontariato: la rivista “Società Solidale” che è stata completamente digitalizzata ed è fruibile passando dal portale istituzionale e il Podcast “VolontAIR” che racconta, attraverso le voci dei protagonisti, storie di volontariato.

Ha dichiarato Massimo Maria Macagno, Presidente del CSV Cuneo: “Anche questa assemblea ha messo in luce la fiducia e l’affetto dei volontari del territorio, è bello vedere che il volontariato di tutta la provincia ci tiene a partecipare alla vita associativa del CSV. Il nostro CSV ha un rapporto e una collaborazione molto stretta con gli ETS: un dato da evidenziare è che, nella nostra provincia, vengono serviti oltre il 50% degli ETS iscritti al RUNTS. Per il futuro ci proponiamo di mantenere vivo il rapporto con le associazioni; congiuntamente stiamo lavorando, e stiamo già raccogliendo i primi frutti, alla costruzione di collaborazioni fattive e positive con gli Enti del territorio (Fondazioni, Enti pubblici e privati).”

I numeri del bilancio di esercizio 2023, presentati nel dettaglio dal Dott. Moletti Riccardo (commercialista del CSV), mettono in luce un CSV “sano ed efficiente” (come evidenziato dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui ha dato lettura il Presidente del Collegio Dott. Paolo Giordano) che anche nel 2023 ha saputo gestire in maniera ottimale le risorse a disposizione, dando risposta puntuale ai bisogni espressi dal mondo del terzo settore cuneese.

Ciò permette di guardare al futuro con ottimismo, nell’ottica di continuare ad assicurare attività e servizi per il sostegno, la promozione e lo sviluppo del terzo settore in provincia a favore dell’opera fondamentale dei volontari presenti in provincia.