Segnale Rai, Bergesio (Lega): “Diritto all’informazione pilastro del servizio pubblico radiotelevisivo. Rai vigili su aree montane come la Valle Tanaro”

“Il diritto all’informazione regionale e nazionale, da sempre considerato uno dei pilastri del servizio pubblico radiotelevisivo, è compromesso da problemi di carattere tecnico e burocratico, incomprensibili per chi paga il canone”. Lo ha scritto il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Lega, nell’interrogazione depositata in Vigilanza rivolta alla Rai.

Nei giorni scorsi Bergesio, componente Commissione di vigilanza Rai, in risposta alla segnalazione di ripetute difficoltà legate alla ricezione dei canali Rai ricevuta dal Presidente dell’Unione montana Alta Val Tanaro Giorgio Ferraris, si è attivato per chiedere un intervento risolutivo.

“Si tratta spesso di cittadini impossibilitati a fruire di un servizio concessorio che viene regolarmente pagato tramite il canone. Non è ulteriormente procrastinabile un risolutivo ed urgente intervento al fine di ripristinare il corretto funzionamento del servizio”, ha ribadito Bergesio, che ha chiesto “quali iniziative intenda intraprendere per descrivere i problemi di ricezione del segnale e garantire il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nell’area del Comune di Ormea e nella Valle Tanaro”.

A seguito del quesito del Senatore Bergesio sono stati effettuati sopralluoghi a cura di Rai Way, consociata Rai che gestisce gli impianti di diffusione terrestre, dai quali, ha comunicato con risposta scritta la dirigenza Rai, è emerso che “Non sono stati rilevati problemi di propagazione ed auto-interferenze”, in quanto: “L'area è coperta dagli impianti di "Trappa", "Ormea" e "Garessio" che trasmettono regolarmente i 3 Multiplex Rai”, ovvero gli impianti che tramettono tutti i canali Rai. Ancora: “Sono state eseguite misurazioni in una decina di punti differenti, rappresentativi del territorio, riscontrando sempre una qualità di ricezione molto buona”.

“Mi è stato ad ogni modo garantito che la situazione sarà costantemente monitorata al fine di rendere fruibili tutti i servizi Rai al più alto numero possibile di utenti. Continuerò a seguire la questione affinchè possa essere migliorata la propagazione del segnale radiotelevisivo soprattutto nelle vallate montane, che oggi presentano queste problematiche”, conclude il Senatore Bergesio.