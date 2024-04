Incontro di valori comuni tra Inalpi, Boman e l’associazione ex calciatori granata

Cuori granata che si incontrano: è ciò che è avvenuto ieri, giovedì 18 aprile, presso il ristorante Villa Salina di Moretta dove i vertici di Inalpi – rappresentati dal presidente Ambrogio Invernizzi, dal fratello Pierantonio Invernizzi - membro del CDA - e il presidente di Boman Enrico Bonaudi, hanno incontrato l’ASD Ex Calciatori Granata Onlus, rappresentata da Silvano Benedetti, Rosario Rampanti e Claudio Sala.

Un incontro denso di significato tra realtà che, per il territorio e l’intero stivale, costituiscono punti di riferimento storici e imprenditoriali. L’Associazione Ex Calciatori Granata nasce infatti nel 1959 ed è la più antica associazione di ex calciatori italiana, seconda al mondo dopo quella degli ex del Barcellona. Le due aziende cuneesi (Inalpi e Boman) rappresentano, ognuno nel proprio ambito e comparto, quella tipologia di eccellenza piemontese che ha saputo portare nel mondo la capacità di essere industria di qualità, dalla quale nasce un Made in Italy apprezzato internazionalmente.

Alla base dell’incontro la volontà di condividere valori, che tutte le realtà coinvolte portano avanti quotidianamente. L’Associazione, impegnata nella realizzazione di progetti di intervento sociale, Inalpi con la sua presenza su un territorio al quale rivolge, ormai da decenni, attenzione e supporto per grandi e piccole associazioni sportive o di volontariato e Boman che ha fatto dell’inclusività lavorativa per le comunità del territorio, un vero e proprio filo conduttore della sua filosofia aziendale.

Un incontro, dunque, che ha messo le basi per la creazione di progetti che vedranno la luce nei mesi a venire, ma che avranno come obiettivo lo sviluppo di iniziative a supporto del territorio, in ambito sociale e sportivo.