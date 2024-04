Ultima riunione del Consiglio dell’Unione Valle Varaita prima del voto di giugno: accolta la richiesta di adesione di Casteldelfino

Mercoledì 17 aprile si è svolta, nel salone del Comune di Venasca, l’ultima riunione del Consiglio dell’Unione Montana Valle Varaita prima del rinnovo delle cariche che seguirà alle elezioni comunali di giugno. Nel corso dell’incontro, nel quale è stata rinnovata l’adesione di tutti i Comuni alla commissione paesaggio, sono stati approvati il rendiconto dell’anno 2023 e una variazione di bilancio per l’applicazione della restante quota di avanzo vincolato con un punto di pareggio a circa 4 milioni di euro: una cifra che segna in positivo il buon cammino dell’ente.

La tematica principale all’ordine del giorno era però la richiesta di adesione all’Unione presentata da parte del Comune di Casteldelfino, unico della valle rimastone ancora fuori. Tutto il Consiglio ha votato favorevolmente all’ingresso di Casteldelfino, che ora dovrà comunicare formalmente le funzioni che vuole attribuire all’Unione al fine di rendere pienamente operativo il suo ingresso.

Con l’adesione di Casteldelfino sale a 13 il numero dei Comuni che costituiscono l’Unione e si va a ricompattare il vecchio assetto della Comunità Montana Valle Varaita con la sola variante del Comune di Valmala incorporato per fusione con il Comune di Busca, in convenzione con l’Unione per l’esercizio delle funzioni montane.

«Ritroviamo un’unità territoriale – ha commentato il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita Silvano Dovetta – che è sintomo del buon lavoro fatto tutti insieme per il bene della valle: amministrare significa agire con responsabilità e credo che ripresentare una valle unita sia un gran bel segnale, anche alla luce delle sfide di questi ultimi anni nei quali abbiamo capito che la rete tra enti è fondamentale per presentarsi coesi e forti di fronte alle decisioni da prendere. Ringrazio tutti i Sindaci e i loro rappresentanti per il lavoro fatto in questi anni, una ottima base da cui questo ente potrà certamente ripartire non appena conclusa l’imminente tornata elettorale».

La riunione del Consiglio è stata anticipata da due significativi momenti per la valle Varaita. Il primo è stata la riunione con i referenti dell’Associazione Valle Varaita Trekking, che gestisce e effettua la manutenzione sull’omonimo sentiero, durante la quale è stato stabilito che ciascun Comune su cui l’itinerario si sviluppa dovrà esprimere un rappresentante in associazione, in modo da facilitare le comunicazioni e definire con maggiore efficacia le questioni pratiche legate alla buona gestione dell’itinerario.

Il secondo è stata invece la consegna a Sergio Armando, residente a Rossana e responsabile del Gruppo AIB del suo Comune e di tutti i gruppi AIB dell’area base CN6 Valle Varaita, di una targa per ringraziarlo dei tanti anni nei quali ha prestato il suo servizio volontario per il territorio, in varie attività e ruoli. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio ringraziano sentitamente – si legge nella targa – Sergio Armando per i tanti anni in cui ha sostenuto le attività turistico-culturali della valle, non facendo mai mancare impegno, dedizione e vicinanza a tutto il territorio.

«Abbiamo voluto dire grazie a Sergio per tutto quel che ha fatto per il nostro territorio, a conclusione del ciclo di questa amministrazione dell’Unione – ha detto Dovetta –: si tratta di un piccolo tributo per il suo grande apporto».

La consegna del riconoscimento è stata effettuata tenendo in particolare considerazione il ruolo che Armando ha sempre avuto nella gestione del palco di proprietà dell’Unione, acquistato nel 2002 e di cui Armando ha da allora gestito le attività di montaggio e smontaggio in occasione del suo utilizzo, coordinando e coadiuvando il lavoro degli enti che ne avevano fatto richiesta e verificando la conformità delle operazioni. Da quest’anno Sergio Armando ha comunicato che, per motivi personali, non potrà più occuparsi di questo incarico.

«Ricevo con grande piacere questo riconoscimento – ha detto Sergio Armando – e ringrazio tutti gli amministratori del territorio per la collaborazione di questi anni, sempre positiva. Ci tengo a esprimere il mio ringraziamento anche a tutti i volontari che hanno lavorato con me per il bene della valle Varaita, a partire da quelli dell’AIB fino a tutti coloro che prestano la propria opera per favorire la fruizione turistica del nostro territorio».