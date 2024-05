Mondovì si prepara a un'estate in musica: a Piazza l'unica data piemontese del summer tour di Tony Effe

Sarà Tony Effe, l’artista dei record, capace di superare Justin Timberlake nella Top Albums Debut Global di Spotify, da cinque settimane in testa alla classifica degli album più scaricati in Italia, con il suo Icon, a dare il via al Movi e al Wake Up Festival.

La data da cerchiare sul calendario è quella di venerdì 7 giugno, alle 21, per un concerto evento, l’unico in Piemonte, che inaugurerà il tour estivo del fondatore della Dark Polo Gang per un lungo giro dello Stivale che si concluderà il 12 ottobre al Forum di Assago.

Il comune di Mondovì e l’associazione culturale Wake Up, con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione Crc e Fondazione Crt, annunciano quello sarà solamente il primo grande ospite dell’estate monregalese, quel Tony Effe, all’anagrafe Nicolò Rapisarda che, a dispetto della giovane età, vanta già una lunga carriera iniziata nel 2014 con la Dark Polo Gang, la band romana in grado di rivoluzionare la trap.

«Icon con brani come “Dopo le 4” feat. Bresh & Tedua e “Miu Miu”, entrambi Disco d'Oro e rispettivamente primo e secondo nella Top 50 Italia, rappresenta la definitiva consacrazione di Tony Effe come artista di caratura internazionale e siamo orgogliosi che il trapper romano abbia scelto Mondovì per dare il via al proprio tour», spiegano gli organizzatori che aggiungono: «Sul portale tiketsms.it è già possibile acquistare un numero limitato di early tickets a metà prezzo con cui Wake Up e comune di Mondovì vogliono promuovere la fruizione di un grande evento musicale come questo a un prezzo alla portata di tutti, nell’ultimo giorno del calendario scolastico».

Link per l’acquisto dei biglietti in early bird: https://www.ticketsms.<wbr></wbr>it/event/Tony-Effe-Wake-Up-<wbr></wbr>Festival-Mondovi-07-06-2024

Parte, quindi, con il botto Movi, il contenitore culturale dell’estate monregalese, in collaborazione con l’associazione Wake Up che ha dato vita all’omonimo festival in grado di portare nella città cuneese artisti del calibro di Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, J-ax, Fedez, Boomdabash, Annalisa, Irama, Rkomi, Sferaebbasta e molti altri.

In attesa di svelare gli altri guest che si esibiranno sul palco di Piazza d’Armi e tutti i nomi degli artisti della ricca estate monregalese, il comune di Mondovì e l’associazione culturale Wake Up annunciano un altro appuntamento da non perdere venerdì 14 giugno con il Teenage Dream Party, “la festa di tutti”, la festa che non c’era mai stata, se non nelle camerette, sotto la doccia, in macchina con gli amici a fine serata; un party unico a tema che ripercorre tutto il primo decennio del nuovo millennio, anche e soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione.

Il Teenage Dream Party è la festa più amata dai Millennials e della Gen Z, in serate in cui non mancano mai karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High School Musical, duetti di Camp Rock e delle serie TV che hanno conquistato gli anni 2000, senza rinunciare alle hit pop più celebri del decennio, con lo scopo di riassaporare, con un pizzico di nostalgia, le sensazioni che hanno percorso l’infanzia e l’adolescenza di chi è nato tra gli anni Novanta e i primi anni del nuovo millennio.

Il fortunato format sbarcherà per la prima volta a Mondovì dopo aver fatto divertire oltre 500.000 ragazzi in giro per l’Italia e l’Europa nel 2023 ed essere diventato virale sui social con oltre 120 Milioni di visualizzazioni su TikTok.

I biglietti sono acquistabili in prevendita al link https://www.ticketsms.it/<wbr></wbr>it/event/Teenage-Dream-<wbr></wbr>Summer24-Wkup24-Mondovi-14-06-<wbr></wbr>2024