Giuseppe Conte protagonista alla festa del M5S piemontese: "Dettiamo legge solo sulla legalità" [FOTO]

Giuseppe Conte è intervenuto alla festa del Movimento 5 Stelle a Settimo Torinese. Nel secondo giorno del Movifest, il presidente del Movimento è arrivato intorno alle 11:30 e, dopo un incontro coi giornalisti, ha salutato i candidati sindaci del territorio e, ovviamente, sostenuto la candidata alla presidenza della Regione Sarah Disabato.

"L'aspettativa è di avere un grandissimo riscontro da parte dei cittadini - ha dichiarato Conte -, apprezzamento di quello che facciamo visto che noi sui territori, con le nostre regole, siamo penalizzati per il doppio mandato, per il rigore nella formazione delle liste che impone di non prendere transfughi e acchiappavoti, di rifiutare assolutamente qualsiasi mano allungata da qualche capobastone. Competiamo sui territori partendo da una posizione di svantaggio, però sta ai cittadini riconoscere se tengono a questi valori, a questi principi".

Mancato l'accordo in Piemonte, e da poco usciti dalla guida della Regione Puglia in seguito alle inchieste sul PD, Conte ha commentato i rapporti col centro-sinistra. "Al contrario di quello che si scrive - ha detto - andiamo insieme in coalizione in molti appuntamenti amministrativi. Non è vero che se non dettiamo legge con un nostro candidato non ci siamo, anzi accade proprio il contrario. Dettiamo legge solo su un punto: principi, valori, legalità, trasparenza, che le liste siano formati da candidati credibili e spendibili, su questo non transigiamo".

Proprio a Settimo, PD e 5 Stelle hanno trovato l'accordo per le amministrative di giugno, sostenendo insieme la sindaca uscente Elena Piastra. Anche se negli ultimi giorni ci sono voci su una possibile rottura, ma Conte non ha né confermato né smentito: "Sono i gruppi territoriali coi coordinatori che si stanno confrontando, lasciamo lavorare loro. Si confronteranno, lasciamoli valutare bene la situazione".

Nell'ultimo intervento Conte ha attaccato il Governo sull'uso dei fondi PNRR. "Siamo fortemente preoccupati - ha commentato - perché abbiamo delle risorse importantissime per assicurarci una crescita economica che ormai non si vede più e per coniugarla allo sviluppo sociale. Dispiace vedere un governo che è in ritardo sui progetti e sta definanziando la sanità, comparti per noi importantissimi. Un Governo che in modo molto miope ha voluto rimuovere i controlli pensando di poter accelerare l'attuazione del PNRR ma in realtà sta allestendo una mangiatoia, per infiltrazioni di ogni tipo anche mafiose. Si parla già di 600 milioni di truffe del PNRR dovuti a indagini della Procura Europea, l'86% di queste indagini riguarda l'Italia. Dobbiamo evitare che gli italiani diventino i truffatori d'Europa, questo non possiamo permetterlo. Il governo deve accettare i controlli e anzi rafforzarli".