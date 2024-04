Revisioni, Bergesio (Lega): “Occorre gradualità per l’introduzione dell’obbligo di revisione delle macchine agricole e operatrici”

“Necessario intervenire con gradualità nell’introduzione dell’obbligo di revisione delle macchine agricole ed operatrici”. Lo ha detto il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), ieri, nell’ambito dell’incontro promosso a Fossano, nell’Hotel Da.Ma. da Asso.Car, HPA e Startest Autoattrezzature e rivolto ai centri di controllo veicoli leggeri e agli 870 veicoli pesanti.

Numerosi gli argomenti affrontati, dall’aggiornamento Istat della tariffa revisione “leggeri” all’introduzione dell’OBD sulle linee di revisione, al recepimento della Direttiva 2014/45, al DM 237/2023 per i veicoli sopra ai 35 quintali al Decreto MIT-MEF sulla tariffa di revisione dei veicoli sopra i 35 quintali.

Recentemente la nuova normativa ha introdotto una serie di novità che interessano il settore dei centri di revisione privati e le officine di riparazione e mirano a migliorare la sicurezza stradale, la riduzione delle emissioni e la gestione dell’elettronica a bordo. Questo è possibile attraverso nuove verifiche tecniche con strumenti di diagnosi elettronica (Scantool OBD) che saranno collegati alla porta OBD con cui vengono controllati i dati memorizzati nella centralina durante la revisione del veicolo.

“In materia di sicurezza – afferma Bergesio, vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato - è stata recentemente sistemata anche una lacuna per la scadenza delle revisioni delle macchine agricole più vecchie ed oggi la prima scadenza per molti trattori e macchine operatrici sarà il 31.12.2024 , scadenza che verrà probabilmente prorogata”.

E ancora: “A questo proposito faccio mie le osservazioni delle associazioni di categoria: occorrerà tenere conto del fatto che il parco circolante delle macchine agricole ed operatrici è molto vasto e che l’età media di questi veicoli è molto elevata , per cui un improvviso obbligo di revisione per tutte queste categorie provocherebbe per le aziende un grande problema perché renderà necessaria la sostituzione di molti veicoli, e parallelamente un problema di intasamento delle linee di revisione dei veicoli pesanti autorizzate. Credo sia quindi ragionevole la proposta di un eventuale obbligo progressivo, partendo dalla categoria di trattori T5 che hanno velocità massima superiore ai 40 km/h e che numericamente avrebbero un impatto ragionevole”.

“Ringrazio il presidente Asso.car. Luca Donna per aver organizzato questo evento e per la professionalità e competenza con cui segue da sempre i temi e le problematiche del settore”, conclude il senatore Bergesio.