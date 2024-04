Bene Vagienna: torna a maggio la seconda edizione della rassegna “Pensare a Bene"

“Dopo gli ottimi riscontri della prima edizione – afferma con soddisfazione Omar Fassio, psicoanalista di stanza a Torino, ma molto legato alla città di Bene Vagienna –, siamo entusiasti di riproporre questa iniziativa che nasce dalla convinzione che la psicoanalisi possa essere divulgata, conosciuta da tutti, assumendo in questo modo un valore di ‘servizio alla comunità’, che è il nostro obiettivo principale”.

Spiega Vittorio Gonella che l’idea elaborata insieme dai due “ha ricevuto una incredibile accoglienza tra i colleghi che arrivano anche da lontano, desiderosi di partecipare al nostro progetto e di mettere a disposizione del pubblico presente la loro competenza e la loro passione per un lavoro che li porta ad ascoltare e aiutare quotidianamente le persone”.

Gli organizzatori sottolineano come ad ogni incontro pubblico saranno presenti due psicoanalisti, i quali, introdotti e moderati da Fassio e Gonella, si confronteranno tra di loro rispetto alle proprie esperienze professionali e interagiranno con il pubblico: “La riflessione di partenza riguarda la realtà odierna, caratterizzata da significativi cambiamenti sociali, culturali e individuali. Questi cambiamenti rendono sempre più difficile immaginarsi nel futuro: c’è ancora spazio, nella mente dei giovani, per i sogni? È possibile sognarsi in un futuro? E cosa succede nei sogni della notte?”.