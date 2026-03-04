La Fondazione Genta organizza un incontro su Giandomenico Genta tra professione e istituzioni

Mercoledì 25 marzo, alle ore 17:30, Villa Tornaforte Aragno ospiterà un incontro dedicato alla figura di Giandomenico Genta, dal titolo "L'uomo - Il professionista prestato alle istituzioni". L'evento è promosso dalla Fondazione Genta e rappresenta un'occasione per approfondire il profilo umano e professionale di una personalità che ha saputo coniugare competenza tecnica e impegno istituzionale.

L'incontro vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo economico e finanziario che dialogheranno sulla figura di Genta: Gianni Cappa, socio di Genta & Cappa, Domenico Siniscalco, vice chairman di Morgan Stanley, e Roberto Nicastro, presidente di Banca Aidexa. A moderare i lavori sarà Gianmarco Genta, presidente della Fondazione Genta.

L'iniziativa si propone di tracciare un ritratto completo di Giandomenico Genta attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto e collaborato con lui, mettendo in luce il suo contributo professionale e il suo ruolo nelle istituzioni.