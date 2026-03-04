Alba, riecco Vinum: da metà marzo via alla vendita dei biglietti

La primavera ad Alba ha un nome: Vinum. La 48^ edizione della Fiera Internazionale dei vini del Piemonte.

Il 25 e 26 aprile e l’1, 2, 3 maggio 2026 torna nel centro storico di Alba la più grande enoteca a cielo aperto d’Italia. Il programma completo sarà pubblicato online nei prossimi giorni sul sito.

Da decenni Vinum celebra l’eccellenza vitivinicola del Piemonte, trasformando Alba in un grande percorso di degustazione dedicato ai vini del Piemonte.

Un appuntamento che unisce cultura del vino, territorio e proposte di street food ispirate alle tradizioni gastronomiche del territorio, arricchito da laboratori dedicati al mondo del vino, cene tematiche, e numerosi eventi collaterali come degustazioni guidate e visite in cantina.

Biglietti online da metà marzo

Fino al 13 aprile sarà attiva una tariffa Early Booking online, riservata a chi sceglie di acquistare in anticipo.

Dal 14 aprile i ticket saranno disponibili a prezzo pieno.