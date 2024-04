Gallo: "La partecipazione e l'entusiasmo dei monregalesi sono la forza trainante del nostro impegno"

Sabato 20 aprile, in una dimostrazione di vicinanza ai cittadini e impegno sul territorio, i candidati alle elezioni regionali del Piemonte nella lista civica “Cirio Presidente. Piemonte Moderato e Liberale”, Marco Gallo e Iole Caramello, accompagnati dal consigliere provinciale Pietro Danna, hanno trascorso una giornata elettorale monregalese.

"È stato un privilegio incontrare i cittadini al mercato di Breo questa mattina", ha dichiarato Gallo. "Ho ascoltato le loro preoccupazioni e condiviso la mia visione per il futuro della nostra regione. La partecipazione e l'entusiasmo dei monregalesi sono la forza trainante del nostro impegno".

La giornata è proseguita nel pomeriggio con un incontro a Farigliano con alcuni amministratori locali su come affrontare le sfide e valorizzare le opportunità del territorio. “È fondamentale collaborare a livello locale per costruire un Piemonte più forte e solidale", afferma Gallo.

Nel corso della serata, presso l'Accademia Montis Regalis, si è tenuto un incontro organizzato dal consigliere provinciale Pietro Danna, che ha visto la partecipazione di molti cittadini, tra cui diversi amministratori locali. Danna ha elogiato il senso civico e amministrativo di Iole e Marco, sottolineando l'importanza di avere persone capaci disposte a lavorare per la propria regione. "È fondamentale avere individui che comprendono l'importanza della presenza territoriale e che sono disposti a mettere il loro impegno al servizio della comunità", ha affermato Danna. Inoltre, ha evidenziato l'importanza della lista civica "Cirio Presidente" come una realtà significativa per il territorio cuneese e destinata a rappresentare i cittadini al di là delle dinamiche partitiche. Ha incoraggiato i presenti a votare con la preferenza e a sostenere la lista Cirio per garantire un forte supporto al lavoro futuro dei candidati in regione. All'incontro ha preso parte anche il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo.

Marco Gallo, ponendo al centro del dibattito la questione sanitaria, ha sottolineato l'importanza di un approccio pragmatico e locale per affrontare le sfide legate alla salute e alle infrastrutture provinciali. Ha enfatizzato altresì la necessità di essere presenti attivamente sul territorio, prendendo ad esempio il presidente Cirio, per garantire un efficace vicinanza con i cittadini.

Iole Caramello ha portato la sua esperienza e il suo impegno per il turismo invernale e per la valorizzazione del territorio montano, evidenziando l'importanza del lavoro di squadra e dell'interconnessione tra i vari territori.

L'incontro si è concluso con un forte appello all'unità e alla collaborazione per affrontare le sfide future e costruire un Piemonte migliore per tutti i suoi cittadini. Il percorso verso le elezioni regionali del Piemonte continua, con Gallo e Caramello determinati a portare avanti una campagna basata sulla condivisione di idee e sul coinvolgimento attivo dei cittadini.