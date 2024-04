Alba, gli studenti del Cocito "campioni" di studio: in viaggio fino alla Repubblica Ceca e alla Polonia per approfondire la storia

Si chiama "Erasmus plus" ed è un progetto europeo molto ambizioso che vuole permettere agli studenti di approfondire la storia e alcuni eventi di particolare importanza, nei luoghi in cui si sono svolti, a contatto con culture e lingue diverse, in un continuo scambio di esperienze. Protagonisti 31 studenti del liceo scientifico Cocito di Alba, che sono stati in Polonia e Repubblica Ceca.

Lo spirito del progetto lo spiega la dirigente dell'Istituto Anna Viarengo: "Si tratta di un'iniziativa di mobilità europea che riguarda gli studenti e il personale. L'obiettivo principale è quello di approfondire una storia, che spesso viene, spesso, tralascurata dai programmi, e che dalla Seconda Guerra Mondiale agli Anni 80. Un gruppo di studenti sono stati ospiti di una scuola a Varsavia, partendo dalla celebre rivolta del 1944 e approfondendo come erano gestiti i diritti e come vivevano le persone a quel tempo. Ne è nato un bellissimo dibattito tra i ragazzi".

Una seconda parte del gruppo è stata ospite nella cittadina ceca di Opava per confrontarsi e approfondire la Primavera di Praga. "Gli studenti sono stati ospiti delle famiglie locali, quindi hanno potuto vivere con i cittadini locali, mangiare con loro, capire le loro usanze, comprendere le diversità e i punti in comune. Anche l'utilizzo dell'inglese come lingua veicolare ha permesso loro di compiere un grande miglioramento", prosegue la dirigente Viarengo.

Il progetto si svilupperà in una fase successiva, abbandonando il taglio storico e concentrandosi su un confronto relativo alle metodologie didattiche più innovative, l'utilizzo dei laboratori, programmatiche gestionali e coinvolgerà una decina di docenti e personale della scuola, a partire dal prossimo autunno.