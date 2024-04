Cinque giorni di eventi a Sanremo dal 25 aprile al 1° maggio

Il Boca Beach, lo Strambò, Villa Noseda e il Clash a Sanremo si uniranno per creare un coinvolgente programma di eventi durante il lungo weekend del ponte del 25 Aprile fino al 1° maggio.

Saranno organizzati 5 appuntamenti speciali, che si svolgeranno da giovedì giovedì 25 aprile a mercoledì 1° maggio, con possibilità di partecipazione sia di giorno che di sera, a seconda della tipologia di evento e della location ospitante.

Un calendario di eventi ricchi di spettacolo, buona cucina, intrattenimento, musica fino a tarda notte.

Giovedì 25 Aprile, dopo il grande successo della scorsa edizione di Pasqua il Boca Beach di Sanremo è lieto di annunciare nuovamente la collaborazione con Clash - Wine & Beef per un’altra straordinaria grigliata e festa in spiaggia.

L'evento prenderà il via alle 13:00 con un pranzo vista mare, offrendo un menù che mette in primo piano l'ottima qualità della carne del Clash - Wine & Beef per deliziare il palato di tutti i partecipanti desiderosi di un'esperienza culinaria indimenticabile.

La giornata sarà animata da musica e spettacolo, con intrattenimento che inizierà durante il pranzo e continuerà dalle 16:00 con il tanto atteso beach party, promettendo un pomeriggio all'insegna del divertimento in riva al mare.

È inoltre possibile partecipare e accedere, per chi desidera, solamente al party pomeridiano.

Venerdì 26 Aprile si prosegue al Clash- wine & beef con la “Cena sotto le stelle”.

Una cena cantata dalle 19:00 che promette una buona dose di energia e divertimento unita al gusto e alla qualità delle materie prime prelibate.

La serata proseguirà con il party dopocena con il dj set per un evento spensierato sotto le stelle.

A seguire, Sabato 27 Aprile lo Strambò di Sanremo in collaborazione con Playa Paloma e La Province presentano “TIME LINE | 1920-2024”, un evento in una serata dai riflessi dorati degli anni '20, il passato e il presente si mescolano in un vortice di fascino e modernità, trasportando in un viaggio attraverso il tempo, dove l'elettro swing aggiunge un tocco di ritmo futuristico alle note elettrizzanti della musica contemporanea.

La serata inizierà con una cena alla carta dalle 20:30, arricchita da intrattenimento durante tutte le portate per dare il via alla serata nel migliore dei modi.

Successivamente, a partire dalle 00:30, prenderà il via il party dopocena che si protrarrà fino a notte inoltrata, regalando momenti di divertimento, spensieratezza e un coinvolgente dj set.

Villa Noseda domenica 28 aprile propone “Sunday Glamour”, l’evento inizierà dalle 19:30 e ciò che propone non è un’apericena qualsiasi ma un vero e proprio spettacolo culinario con isole gastronomiche impreziosite da prodotti di altissima qualità.



Il ristorante sarà comunque aperto normalmente per chi desidera consumare la cena con menù alla carta, celebrando l'eccellenza delle materie prime, tra ricerca e innovazione senza mai tralasciare i sapori tradizionali.

È l'occasione perfetta per condividere emozioni e gusti con chi condivide la passione per il buon vivere, per socializzare e divertirsi, con musica e intrattenimento che si protrarranno dalle 22:30 per il resto della serata.

Infine, mercoledì 1° maggio il Boca Beach ospiterà nuovamente "Clash on the Beach" per il gran finale di questo lungo periodo festivo.

L'evento avrà inizio alle 13:00 con un pranzo affacciato sul mare, offrendo le delizie della carne di alta qualità di Clash - Wine & Beef.

La giornata sarà animata da musica e intrattenimento durante il pranzo, seguiti da un beach party a partire dalle 16:00, garantendo un pomeriggio di svago in riva al mare. Chi lo desidera potrà partecipare esclusivamente al party pomeridiano.

Sono aperte le prenotazioni dei tavoli per tutti gli eventi pranzo, cena e party dopocena per offrire un'esperienza più esclusiva e personalizzata durante l'evento e godersi al meglio tutti gli appuntamenti.



PER INFO E PRENOTAZIONI:

Villa Noseda Sanremo: +39 335 186 1905 | reservation@villanosedasanremo.com | Corso degli Inglesi 1, San Remo (IM)

Strambò Sanremo: +39 331 263 7639 | reservations@strambosanremo.com | Via del Castillo, 17, Sanremo (IM)

Boca Beach Sanremo: +39 324 804 7852 | reservations@bocabeachsanremo.com | Corso Guglielmo Marconi, 99, Sanremo (IM)