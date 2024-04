Roberto Giacobbo a Scarnafigi per narrare i misteri dei Templari

"Esplorazioni e misteri” è il titolo dell’incontro tenuto ieri, domenica 21 aprile, dal noto giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo nella corte del castello di Scarnafigi gremita di pubblico.

Giacobbo, noto per la sua partecipazione a programmi di grande successo come “Voyager - Ai confini della conoscenza” e “Freedom - Oltre il confine", che ha raccontato al pubblico i risultati di quarant'anni di ricerche sui templari e sul medioevo, iniziate nel 1984 quando intraprese la sua carriera come autore radiofonico.

Accanto a lui, il giornalista saluzzese Andrea Caponnetto ha moderato l'evento, offrendo al pubblico un dialogo avvincente e ricco di spunti.

Il progetto si inserisce nel nuovo filone di Octavia l’associazione di cui fanno parte 17 Comuni delle cosiddette Terre di Mezzo nell’ambito del programma culturale “Vivi Octavia” .

Il pomeriggio si è aperto con gli interventi del presidente di Octavia Matteo Morena e del sindaco di Scarnafigi Riccardo Ghigo, a cui è seguita la “lectio magistralis” di Giacobbo dedicata alle sue ricerche sui templari.

A seguire il racconto di Francesco ‘Lèon’ Lorusso, ricercatore e custode del Castello della Rotta, che ha presentato “Il Castello e il Ponte templare” rinverdendone i fasti e l’expo di abiti e reperti templari originali.

A chiusura dell’incontro degli esperti di storia locale in, rappresentanza di alcuni Comuni di Octavia, hanno raccontato piccoli e grandi misteri legate ai Templari anche attraverso prove documentali che ne hanno attestato la loro presenza nei paesi della pianura tra Saluzzese, Torinese e Saviglianese.

Le testimonianze sono state fatte, attraverso una carrellata di immagini dei siti interessati e la narrazione da parte degli esperti Nico Testa per Scarnafigi, Mattia Meirone Barbero per Cardè, il sindaco Fabrizio Milla per Murello, il sindaco Roberto Dalmazzo per Lagnasco, Valentina Strocco per l’abbazia di Staffarda e Laura Riberi per Revello.



A fare da coreografia all’evento alcuni figuranti vestiti da Templari che indossavano le tuniche bianche con la croce rossa e il mantello.

Prima di raggiungere Scarnafigi Roberto Giacobbo, è stato ospite per il pranzo a Torre San Giorgio della Sagra del Fritto Misto, dove assieme al sindaco del paese, Daniele Arnolfo, ha gustato il piatto della tradizione piemontese che ha elogiato.

Nel pomeriggio oltre alla visita alla mostra personale dedicata alle opere di Aligi Sassu, allestita nella Confraternita della Santa Croce di Scarnafigi, recentemente restaurata, è stato condotto dall’artista e storico saluzzese Franco Giletta a scoprire il capolavoro del pittore fiammingo Jean Claret, raffigurante la Sindone, nella Cappella del Santo Sudario racchiusa nella Chiesa dell'Assunta.

L'evento è stato organizzato dall'associazione Octavia, in collaborazione con il Comune di Scarnafigi, la Pro loco, assieme al sostegno di diverse fondazioni bancarie (Crs, Crc e Crt) e con il patrocinio della Regione Piemonte.