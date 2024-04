Bra, ultimi giorni per visitare la mostra “I colori del verde” della pittrice Silvia Brizio

C’è tempo fino a domenica 28 aprile per visitare la mostra “I colori del verde”, personale della pittrice braidese Silvia Brizio, allestita a Palazzo Mathis (piazza Caduti per la Libertà, 20). In mostra creazioni ispirate alla realtà naturale, interpretata con libertà e con uno stile personale che si riflette in mille forme e colori.