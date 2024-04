Filiera Futura rinnova gli organi direttivi: Francesco Cappello riconfermato presidente

Nella mattinata di venerdì 12 aprile, presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, sono stati rinnovati gli organi di Filiera Futura, associazione che lavora a livello nazionale per innovare il settore agroalimentare.



Francesco Cappello (attuale Presidente facente funzioni di Fondazione CRC e Presidente uscente di Filiera Futura) è stato confermato unanimemente come Presidente. Al suo fianco nel Consiglio Direttivo siederanno i Vicepresidenti Elena Giannini (membro dell’Organo di indirizzo di Fondazione CR Lucca), Giordano Emo Capodilista (membro del Consiglio Generale di Fondazione Cariparo) e i consiglieri Stefano Consiglio (Presidente Fondazione CON IL SUD), Dennis Luigi Censi (Presidente Fondazione Carifac e Presidente Consulta Fondazioni Marchigiane), Elisabetta Mazzola (membro del Consiglio di indirizzo di Fondazione CRT), Roberto Moncalvo (imprenditore agricolo, già Presidente nazionale Coldiretti). Confermato anche Silvio Barbero (consigliere delegato UNISG, già co-fondatore di Slow Food) per la carica di Presidente del Comitato Scientifico di Filiera Futura, dove sarà affiancato da Francesco Marangon (membro Consiglio di indirizzo di Fondazione Carigo), Maria Cristina Nicoli (prof.ssa ordinaria UNIUD, d’intesa con Fondazione Friuli), Michele Colombo (Presidente Fondazione CR Biella), Daniela Bosia (prof.ssa ordinaria Politecnico di Torino), Sergio Visciano (membro Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariverona), Joseph Meineri (Direttore Generale Confartigianato Cuneo) e altri membri in fase di nomina.



“Sono onorato per la fiducia riposta in me dagli associati” ha affermato il Presidente Francesco Cappello. “Una conferma che rivela la volontà di dare continuità al lavoro svolto in questi quattro anni e alla strada tracciata nel 2020 dall’allora presidente Giandomenico Genta. Ci impegneremo assiduamente per far sì che Filiera Futura, con la sua capacità di aggregare e far dialogare le fondazioni di origine bancaria con le università e il mondo produttivo, ricopra un ruolo strategico al servizio delle comunità e dei territori, generando impatti positivi sulle filiere agroalimentari locali. Un sentito ringraziamento va a tutti gli associati, alla Vicepresidente Elena Giannini e al Vicepresidente uscente Giuseppe Toffoli per la costante dedizione dimostrata durante il mandato”.



Per la Vicepresidente Elena Giannini: “La conferma che l’assemblea degli associati ha voluto deliberare a mio favore è per me motivo di grande soddisfazione. Credo, infatti, fortemente nel ruolo strategico e integrato di Filiera Futura come elemento propulsore e attivatore di nuovi modelli di sviluppo sostenibili e innovativi, pertanto il mio impegno sarà ancora più assiduo affinché ciò si traduca in azioni concrete e tangibili dedicate alle filiere agroalimentari cercando di andare al cuore dei bisogni delle piccole comunità locali, favorendo la nascita di economie locali sane e nuovi modelli di turismo sostenibile”.



“Accolgo con piacere questo importante incarico” ha affermato il Vicepresidente Giordano Emo Capodilista: “È un onore poter rappresentare Fondazione Cariparo all’interno di Filiera Futura per contribuire a realizzare le iniziative future dell’Associazione, anche mettendo a disposizione l’esperienza imprenditoriale maturata nel settore vitivinicolo. Una soddisfazione che viene amplificata dal legame con l’Agenzia e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, con le quali da lungo tempo ho il piacere di collaborare”.



“Ringrazio i soci di Filiera Futura per aver confermato la loro fiducia nei miei confronti: il mio intento è quello di proseguire nel coinvolgimento delle Università che collaborano con la nostra associazione, per dare un contributo di innovazione e di sostenibilità ai progetti che insieme vorremo portare avanti” ha sostenuto Silvio Barbero, Presidente del Comitato Scientifico. “Questo mio impegno per Filiera Futura vuole anche essere da stimolo per poter rendere efficaci dal punto di vista scientifico le riflessioni e le visioni emerse dal mondo della produzione agroalimentare per nuove politiche del cibo attente alla biodiversità e alla valorizzazione dei territori”.



Tra i grandi temi individuati come prioritari e strategici per l’attività dei prossimi anni e per lo sviluppo del settore agroalimentare da parte del Comitato Scientifico di Filiera Futura vi sono la transizione ecologica e digitale, i giovani e alleanze di comunità, il valore ai territori rurali e marginali, la tutela della biodiversità, la divulgazione culturale.



FILIERA FUTURA

Nel 2020 Filiera Futura nasce da un’intuizione germinata sul territorio cuneese da Giandomenico Genta, allora Presidente di Fondazione CRC, a fianco dei soci fondatori.



Lo scopo era quello di incentivare, stimolare e portare a compimento progetti condivisi nel settore agroalimentare italiano, per generare innovazione utile allo sviluppo del territorio e delle filiere, con particolare attenzione alle aree rurali e marginali. Ciò sarebbe stato possibile con il coinvolgimento attivo degli associati: in primis le fondazioni di origine bancaria, cuore pulsante dell’associazione, e poi gli atenei e le associazioni di categoria, portatori d’interesse e competenze, al fine di creare una rete solida di decisori e attori nazionali e territoriali.



A partire dai 16 soci firmatari del 2020, oggi Filiera Futura conta i seguenti 25 soci: Fondazione Agostino De Mari di Savona, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano - Stiftung Südtiroler Sparkasse, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione CON IL SUD, Fondazione Friuli, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Università degli Studi di Udine, Politecnico di Torino, Confederazione Nazionale Coldiretti, Confartigianato Imprese.



Nei suoi primi quattro anni di operatività, Filiera Futura ha avviato il suo percorso finanziando ricerche scientifiche utili a impostare le attività del primo mandato (La condizione delle filiere corte: studio pilota sul territorio italiano, Nourishing School). Ha proseguito con la modellizzazione di progetti innovativi (Progetto SMAQ, Terra & Tech. Open innovation per la viticoltura di domani), con la promozione di iniziative di sensibilizzazione (+ Api. Oasi fiorite per la Biodiversità) e con il sostegno a studi di carattere sistemico e nazionale, come quello attualmente in corso da parte di UNISG sulla questione delle terre abbandonate e sul ritorno dei giovani alla terra.



Filiera Futura si pone oggi come una vera e propria fucina di idee e progettualità, che parte dall’ascolto e dall’esplorazione condotti in tutta Italia con l’obiettivo di sviluppare modelli applicabili e replicabili sui territori, grazie al fondamentale contributo delle fondazioni di origine bancaria e alla collaborazione con attori di rilevanza in ambito agroalimentare.



Per ulteriori informazioni su Filiera Futura, è possibile visitare il sito www.filierafutura.it.