Cuneo come Buenos Aires con “Historia de un amor”, al ritmo di Tango

«Buenos Aires del mio amore, come cambiano le nostre vite, tu la città presuntuosa ed io ... sempre un sognatore». La premessa per dire che sabato 27 aprile, alle ore 21, presso il Teatro Toselli di Cuneo è in programma “Historia de un amor”, spettacolo della compagnia Somos Tango, per la regia di Cecilia Diaz e Oscar Gauna. Biglietti online: www.promocuneo.it - Info: promocuneo@tin.it - Tel: 0171698388 oppure 3334984128.