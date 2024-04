Demonte in festa per i dieci anni della “Corale Valle Stura”

Weekend intenso quello appena trascorso in valle Stura: per tutti gli amanti della buona musica corale, la serata di sabato sera è stata allietata dal canto del coro friulano "Vôs de Mont", gruppo noto nel panorama musicale del canto d’autore, diretto dal maestro Marco Maiero.

L’evento ha aperto i festeggiamenti della "Corale Valle Stura", nel decennale dalla sua formazione, e sono state particolarmente apprezzate, dal numeroso pubblico presente, le introduzioni ai diversi brani per voce del suo compositore e maestro, il quale a braccio, quasi in tono confidenziale, ha descritto i testi portati poi in musica.

Il concerto si è chiuso con l'esecuzione del brano "Cercheremo", unendo le voci del "Vôs de Mont" e della "Corale Valle Stura", diretti per l'occasione dal maestro Fabrizio Spighelli, direttore di quest’ ultima.

Nel pomeriggio di sabato il coro ospite è stato accolto in Demonte dal coro e dall'amministrazione comunale, portandolo a conoscenza del patrimonio artistico, storico e religioso del concentrico, grazie alle guide turistiche della zona.

La domenica mattina la corale friulana è stata invitata ad animare la S.Messa festiva presso la parrocchiale di Moiola, con il loro repertorio sacro in friulano.

Da questo primo grande evento seguiranno nuovi appuntamenti per celebrare insieme i primi 10 anni della Corale Valle Stura.