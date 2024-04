Confcommercio, incontro sulle procedure necessarie per il recupero dei crediti ai cattivi pagatori

Il Salone polivalente “Aurelia Della Torre” della sede di Confcommercio ha ospitato un convegno sulla tematica relativa al recupero crediti.

L’incontro organizzato in collaborazione con A.V. Security Recupero crediti ha visto l’intervento di oratori qualificati.

Andrea Giacone, legale rappresentante di A.V. Security, ha illustrato le fasi legate alla lavorazione extra giudiziale, alla gestione del credito, l’importanza della consulenza all’azienda creditrice in sofferenza e la gestione ed approccio con il debitore.

Antonio Dell’Aversana, titolare dello studio legale Dell’Aversana, ha descritto le fasi dell’istruttoria, l’approccio legale e la consulenza necessaria all’azienda creditrice.

È intervenuto Alessandro Lupo, titolare dell’agenzia Lupo Investigazioni, illustrando l’attività di ricerca e recupero dei dati sensibili, il rispetto della privacy e l’attività legata al recupero del credito.

“L’obiettivo di questo incontro – afferma Roberto Ricchiardi, presidente di Confcommercio Cuneo – è stato quello di affrontare insieme agli associati il tema dei mancati pagamenti da parte dei clienti, fenomeno sempre in crescita, proponendo un focus sulle diverse soluzioni possibili”.

“Quella con A.V. Security Recupero Crediti – interviene Marco Manfrinato, direttore generale di Is.Com. Cuneo srl – è una collaborazione importante a supporto delle aziende associate, che ci auguriamo possa dare buoni risultati in riduzione dei crediti in sofferenza ed a tutela del credito aziendale”.

“Sono grato a Confcommercio – dichiara Andrea Giacone, legale rappresentante di A.V. Security Recupero Crediti – per aver organizzato l’evento, riscuotendo forte interesse da parte degli imprenditori”. “Da anni ormai A.V. Security collabora con Confcommercio e IscomCuneo srl, una collaborazione costante, volta a gestire con metodo le situazioni che via via si presentano, favorendo associati ed imprese, attenti alle evoluzioni economico commerciali del mercato”.