Sabato 4 maggio a Marmora lo spettacolo "Mai più vogliam la guerra"

Sabato 4 maggio alle ore 18, presso la canonica di Marmora, si terrà lo spettacolo intitolato “Mai più vogliam la guerra”, in ricordo di Giovanni e Spartaco Barale, uccisi dai tedeschi a Castellar di Boves, il primo di gennaio del 1944.

Organizzato dall’Associazione ACLI “Luoghi di passaggio” il racconto ricorda una vicenda emblematica della Resistenza durante il regime fascista e l’occupazione tedesca.

Sul palco saliranno gli attori della compagnia bovesana “Gli Episodi”, Mara Ghibaudo, Elide Giordanengo, Germano Giordanengo e Manlio Pagliero e i musicisti Paolo Brizio e Margherita Luchese. Tecnico audio Erio Giordanengo, coordinamento e regia di Elide Giordanengo.

Onorare la memoria di questi martiri non vuole solo essere un omaggio al loro coraggio, alla loro coerenza, al loro desiderio di libertà e giustizia, ma anche un’occasione per affrontare il tema della guerra così drammaticamente attuale.

L’articolo 11 della nostra Costituzione ricorda che “L’Italia ripudia la guerra, come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali …". Parole da non dimenticare, segnate dal sangue e dall’angoscia delle tante persone che hanno sofferto e soffrono l’incubo della guerra.