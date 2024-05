Cuneo, Aster Cheer Festival: la seconda edizione il primo giugno

La prima edizione, svoltasi lo scorso anno, in concomitanza con l’inaugurazione del Bosco di Camilla, era stato un successo. Un successo di partecipazione, spirito ed emozioni. Per questo l’evento, che sarà anche l’occasione per festeggiare il primo compleanno del Bosco di Camilla, nelle intenzioni degli organizzatori diventerà un appuntamento fisso per questa ricorrenza, e un'occasione fissa per festeggiare i principi dello sport!

Nel 2024 torna il Festival al Bosco di Camilla con un programma ricco di emozioni, di sport, e di valori legati all’ex atleta Camilla, al motivo per cui è nato quel Bosco e allo sport stesso, sport di squadra per eccellenza. Quest’anno, a partire dalle ore 20:00 di sabato 1 giugno, il Festival vedrà le partecipazioni della società ospitante, Aster Cheer, e di altre tre società di Cheerleading: i Titans di Alba Cheer, i Predatori della società di Cheerleading di Chiavari e le Clikerine del centro sociale della fabbrica Buzzi Unicem di Robilante. Parteciperà anche una società di ginnastica ritmica, le ginnaste della ASD Team Cuneo.

Il Bosco di Camilla rappresenta la cornice ideale per questo evento, che rappresenta i principi con cui gli atleti maturano le loro capacità tecniche e umane, luogo ideale, quindi per celebrare i successi raggiunti dalla società Aster Cheer e la partecipazione a varie competizioni internazionali quali Germal All Level di Amburgo, Twist Open in Nova Gorica, Ficec Nationals di Ancona, German All Level di Dusseldorf. L’impegno costante degli atleti, da quest’anno seguiti dagli allenatori sloveni Andrej Nedeljkovic e Spela Slejko, ai quali va un ringraziamento speciale che hanno seguito le tre squadre agonistiche, ha portato ad ottenere ottimi risultati. Il Bosco di Camilla vi aspetta il 1° giugno dalle ore 20:00, per una serata indimenticabile dedicata allo sport del cheerleading, e alla giovane atleta Camilla.

Anche quest'anno la famiglia di Camilla vuole consolidare la tradizione iniziata nel 2021, dopo la sua scomparsa, e come lo scorso anno ha deciso di premiare uno dei tanti groupstunt che si esibiranno durante la serata, Vincerà il “Premio Camilla Bessone” il groupstunt che dimostrerà più carisma e più presenza scenica, senza giudicare gli aspetti tecnici. Camilla era diventata una performer capace di sorprendere pubblico e giuria. Durante il Festival verrà quindi premiato il groupstunt più sorprendente. Il premio Camilla quest'anno è stato ideato e prodotto da Marco Cavallo. La giuria sarà formata dal tecnico Andrej Nedelikovic, dal delegato provinciale del CONI Claudia Martin e dalla mamma di Camilla Laura Lucchino.

Nelle ore precedenti l’Astercheer Festival, per coniugare sempre di più la natura e lo sport ,sarà possibile, per gli appassionati e per tutti coloro lo desiderano, fare una gita sul Sentiero di Camilla a Entracque, guidati all’accompagnatrice di media montagna Martha Consolino. La partenza sarà alle ore 13:00 dal parcheggio di Santa Lucia di Entracque e si concluderà con un aperitivo alle ore 18:00 alla piscina di Entracque.

Obbligatorio prenotare tramite mail (info@astercheer.it) o telefono cellulare (+39 389 090 6318) La disponibilità di posti per la passeggiata è limitata.