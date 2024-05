Nuovo incontro della rassegna dell'UniMondolè a Roccaforte dedicato a fisioterapia ed esercizio terapeutico

Proseguono gli incontri con la sesta edizione dell'Università del Mondolè, progetto nato nel 2019, grazie alla collaborazione di un team tutto femminile dei comuni di Villanova Mondovì, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pianfei e Roccaforte Mondovì.

Mercoledì 8 maggio appuntamento a Roccaforte, presso la "Crusà", con "Fisioterapia & Esercizio terapeutico, la reale cura" con Martina Sirigu, fisioterapista specializzata in problematiche neurologiche e master in disordini muscolo scheletrici e Andrea Sugliano, fisioterapista specializzato in terapia manuale ed esercizio terapeutico.

La rassegna si chiuderà mercoledì 15 maggio a Frabosa Sottana al Galapalace con la proiezione del film "Gianni Ellena: il signore del Corno

Stella", in collaborazione con CAI Mondovi.

Gli incontri sono gratuiti con inizio alle ore 21.