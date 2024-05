Elezioni, ecco le modalità per richiedere nuova tessera elettorale nel Comune di Mondovì

In vista delle consultazioni elettorali dell’8 e del 9 giugno prossimi, si invitano gli elettori residenti nel Comune di Mondovì che abbiano smarrito o completato la tessera elettorale ovvero che abbiano a disposizione soltanto più uno spazio per la certificazione del voto, a richiedere la ristampa della tessera elettorale stessa. Quest’ultima si potrà ottenere presentando la tessera esaurita ovvero, in caso di smarrimento, compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva reperibile sul sito telematico istituzionale (Servizi Online/Modulistica/Sportello Unico Polivalente) o nell’espositore posizionato all’ingresso del Palazzo comunale e accessibile in orario d’ufficio.

Le richieste potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:

da martedì 14 maggio a domenica 2 giugno imbucando la tessera esaurita o la dichiarazione sostitutiva nella feritoia del portone secondario sito lungo il marciapiede sul lato destro del Palazzo comunale; la tessera potrà essere ritirata dal mercoledì della settimana successiva direttamente allo Sportello Unico Polivalente in orario di ufficio (da martedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.30), senza appuntamento e suonando il campanello URP;

dalle ore 9.00 alle ore 18.00 direttamente presso l’ufficio elettorale; sabato 8 giugno dalle ore 9.00 alle ore 23.00 e domenica 9 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00 direttamente presso l’ufficio elettorale.

Per il ritiro del duplicato o della tessera rinnovata sarà possibile delegare una terza persona compilando l’apposito modello reperibile sul sito istituzionale nella sezione modulistica ovvero nell’espositore posizionato all’ingresso del Palazzo comunale e accessibile in orario d’ufficio. Al fine di evitare inutili assembramenti, infine, dove è possibile si invitano i cittadini a richiedere il documento elettorale con un certo anticipo.