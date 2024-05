Elezioni Roburent: Giulia Negri ufficializza la sua candidatura a sindaco

"Non sono le nostre capacità che dimostrano chi siamo davvero, sono le nostre scelte".

Con una celebre citazione di J.K.Rowling, Giulia Negri, sindaco uscente del comune di Roburent, ufficializza la sua candidatura per le amministrative del prossimi giugno.

Avvocato, mamma di Giacomo (11 anni), residente a Roburent spiega: "Ho scelto di ricandidarmi con il sostegno di persone che hanno condiviso il percorso amministrativo dello scorso mandato e con persone nuove che, con coraggio e voglia di fare bene per la comunità, hanno scelto di mettersi in gioco."

"Nonostante il duro colpo subito con il commissariamento lo scorso ottobre, a seguito delle dimissioni di sette consiglieri, avvenuto in un periodo per altro non facile a livello familiare, torno a mettermi a disposizione dei roburentesi.

Nei quattro anni e mezzo di amministrazione siamo riusciti a portare sul territorio più di 3milioni di risorse con partecipazione a bandi e a recuperare 240mila euro di disavanzo, risanando il bilancio comunale e chiudendo il 2022 con 45mila euro a disposizione. Se i cittadini vorranno rinnovarci la fiducia continueremo a lavorare e a fare del nostro meglio per il bene del paese."

Sarà quindi una sfida a tre a Roburent il prossimo giugno; in corsa al municipio oltre a Giulia Negri, ci saranno anche Emiliano Negro e Michele Valsecchi.