Racconigi Cycling Team: Asia Rabbia ad un soffio dal podio nel “Gran Premio Busato Legnami”

Nuovo brillante piazzamento per l’under primo anno Asia Rabbia nella quarta edizione del “Gran Premio Busato Legnami”, manifestazione voluta dal Criterium Veneto A.S.D. sulle strade di Cappella di Scorzè, in provincia di Venezia.

La portacolori del Racconigi Cycling Team, dopo aver recuperato dai postumi di un infortunio patito nella gara di Cantù (CO), è stata brava ad inserirsi nell’azione che ha deciso la competizione, nata a poco più di dieci chilometri dalla conclusione.

La cuneese di Savigliano, diretta in ammiraglia dal team manager Claudio Vassallo, si è poi giocata allo sprint il successo finale, cogliendo una più che positiva quarta piazza, come già era accaduto al “Trofeo Città di Nonantola”. Le 97 atlete che hanno risposto all’invito degli organizzatori veneti si sono sfidate sulla distanza di 82,5 chilometri, spalmati lungo le strade completamente pianeggianti di un circuito cittadino, lungo 5500 metri, ripetuto per 15 volte.

ORDINE D’ARRIVO “GRAN PREMIO BUSATTO LEGNAMI” A CAPPELLA DI SCORZÈ (VE):

1) Pegolo Chantal (UC Conscio Pedale del Sile) Km 82,500 in 2h04’33” alla media di 39,743 Km/h

2) Ferrari Linda (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

3) Zambelli Alessia (Biesse-Carrera)

4) Rabbia Asia (Racconigi Cycling Team)

5) Deotto Eleonora (Breganze-Millenium)

6) Montagner Martina (UC Conscio Pedale del Sile)

7) Bianchi Erja Giulia (Biesse-Carrera) a 4”

8) Cenci Matilde (UC Conscio Pedale del Sile)

9) Di Sciuva Romina Evelin (Canturino 1902 ASD)

10) Sanarini Linda (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)