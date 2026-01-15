Da Bra a Torino per la catechesi dedicata agli adulti con il cardinale Repole

«Che cosa cercate?». Il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, invita gli adulti della due diocesi (dai 30 anni in su) ad un cammino di catechesi per riscoprire “L’uomo e il suo destino”.

Appuntamento venerdì 16 gennaio, alle ore 21, nella chiesa del Santo Volto (via Val della Torre, 3) a Torino, con incontro dal titolo: «Tutto ciò che serve» – Pregare il Padre (Mt 6,9-13); Durante le catechesi saranno offerti i servizi di traduzione nella lingua dei segni italiana (LIS) e babysitting.

Questo itinerario è aperto ai cristiani, ma anche a quanti si considerano in ricerca e magari dubitano, ma si interrogano sui grandi temi della vita e della fede. Attraverso le Scritture e le riflessioni, i partecipanti saranno guidati verso un percorso di fede più consapevole in un ambiente di ascolto e dialogo comunitario.