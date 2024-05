Saluzzo, incontri con la cittadinanza per il candidato Franco Demaria

Continuano gli incontri con la cittadinanza di “Insieme si può” per la candidatura di Franco Demaria a sindaco di Saluzzo.

Questa sera, giovedì 9 maggio, alle ore 21 sotto il porticato dell’antico palazzo comunale (presso Tastè) in salita al Castello, è in programma l’incontro con i residenti sulle problematiche e opportunità future del centro storico saluzzese.

Sabato 11 maggio, dalle ore 9,30 è invece prevista l’apertura informativa presso la sede elettorale di via Pellico 18.

Il tour continuerà martedì 14 maggio alle ore 21 incontro coi residenti della zona incontro coi residenti della zona di via Barge e via Giordana è presso i giardini di via Giordana.

Il giorno dopo, mercoledì 15 maggio, sempre alle 21, incontro coi residenti della zona di via Pignari è presso i giardini via Lattanzi.