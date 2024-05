Nella sala Conferenze della Banca D'Alba incontro con l'on. Anna Rossomando

Lunedì 13 maggio alle ore 18,30 nella Sala Conferenze della Banca d’Alba avrà luogo l’ultimo incontro del ciclo organizzato dall’Associazione Culturale Ithaca sul tema “la crisi della Democrazia rappresentativa” con l’intervento della vice-presidente del Senato On. Anna Rossomando.

La Democrazia sta soffrendo per il disinteresse di molti, ed è palpabile la sfiducia nei confronti delle istituzioni nazionali ed internazionali: una riflessione su come sopire le varie paure che minacciano il futuro, e riacquistare il coraggio per riprendere il cammino della partecipazione attiva alla vita democratica, alla politica, pare quantomai opportuna”.

Sarà possibile seguire l'incontro via Zoom