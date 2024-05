Elezioni, i candidati della lista "Uniti per Gambasca" a sostegno di Cristiana Nasi

A Gambasca in Valle Po alle elezioni comunali correrà per la riconferma a sindaco, Cristiana Nasi, 49 anni, geometra che collabora in uno studio professionale.

Nasi proviene da una lunga esperienza da amministratore locale e di progetti e opere realizzate a Gambasca negli ultimi 5 anni per quasi 1.800.000 euro, si ripresenta al giudizio dei cittadini con una squadra nella quale ci saranno riconferme, ma anche e soprattutto, alcuni giovani che hanno deciso di impegnarsi per il paese.

Della lista "Uniti per Gambasca" a sostegno di Cristiana Nasi sindaco, fanno parte:

Gabriele Barra, 18 anni studente, Paolo Bernacchia, 53 anni libero professionista, Ezio Brondino, 65 anni pensionato (assessore uscente), Maurizio Gemetto, 49 anni falegname (consigliere uscente),Roberto Gras sero, 46 anni architetto, Marco Martino, 41 anni bancario (vice sindaco uscente), Lucia Marchetti, 49 anni operaia (consigliere uscente), Alessia Nicolino, 19 anni studentessa, Roberta Rossi, 46 anni cuoca, Silvestrini Walter. 22 anni studente universitario e lavoratore.

"Sono molto orgogliosa dei lavori che abbiamo realizzato in questi anni e che sono visibili a tutti – dichiara Cristiana Nasi, sindaco uscente - un risultato eccellente per un piccolo paese di 350 abitanti. Molti altri sono ancora in corso e sono nei nostri progetti futuri e quindi vogliamo proseguire l'opera di riqualificazione e di rigenerazione di Gambasca con l’aggiunta di alcune novità. Sono fiera di avere con me dei giovani gambaschesi che porteranno nuove idee propositive ed energie e che saranno il futuro del nostro paese".