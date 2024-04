A Mondovì niente Tari per 3 anni per chi apre un'attività in un locale sfitto del centro storico

Saranno esentati per tre anni dal pagamento della tariffa rifiuti gli esercenti e gli artigiani che decideranno di aprire un'attività in uno dei locali sfitti del centro storico.

Il nuovo articolo del regolamento comunale della TARI, è stata illustrata e approvata nel corso del consiglio comunale di ieri, lunedì 29 aprile.

La proposta, illustrata dall'assessore al bilancio prevede un’agevolazione per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali e/o artigianali svolte in locali del centro storico sfitti da almeno 12 mesi, nei rioni di Breo e Piazza, ossia centro storico, oggetto di nuovo contratto di locazione.

L'agevolazione avrà durata di tre anni, a patto che il beneficiario sia in regola con il pagamento dei tributi comunali e che l'attività non cessi nel triennio, in caso di chiusura dovrà essere versata la TARI pregressa. La misura è pensata per agevolare il recupero delle vetrine del centro storico ed è rivolta non ai proprietari dei locali, ma solo ad eventuali nuovi affittuari.

La misura è stata accolta favorevolmente dal centrodestra, che ha sottolineato di averlo sollecitato in passato. Favorevole al provvedimento anche il centrosinistra, che ha evidenziato lo sforzo finanziario che questa misura comporta.

Stoccata del sindaco, in risposta alle affermazioni del capogruppo di minoranza sull'attribuzione di meriti di questo e altri provvedimenti adottati in passato. Il primo cittadino ha comunque apprezzato l'unità di intenti dell'intero consiglio nell'approvare la misura a favore del centro storico.

LE TARIFFE 2024 UTENZE DOMESTICHE

Le prime due rate della TARI 2024, saranno da versare rispettivamente entro il 30/09/2024 ed il 30/11/2024 e saranno calcolate in acconto, ciascuna in misura pari al 30% del tributo, con le tariffe dell’anno precedente sulla base imponibile dell’anno in corso, mentre la terza rata, in scadenza il 31/01/2025, sarà determinata a saldo del tributo annuale dovuto, applicando le tariffe dell’anno in corso.

Vi sarà poi un ulteriore addebito, relativo ai conferimenti eccedenti, che saranno un 30% in più per le domestiche e 15% non domestiche.