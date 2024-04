Mondovì aderisce a “Mondocer”, la nuova Comunità Energetica Rinnovabile del Monregalese

Il Consiglio comunale del 29 aprile ha approvato l’adesione del Comune di Mondovì all’associazione “Mondocer”, la nuova Comunità Energetica Rinnovabile avente, tra i soci fondatori accanto al Comune stesso, il Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese, la Fondazione Azzoaglio Best Education ETS, l’As. Com. Monregalese e Confartigianato Imprese Cuneo. Un passo importante a cui ha fatto seguito l’approvazione dello statuto della CER stessa, creata con l’intento di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai singoli soci e all’intero territorio su cui opererà “Mondocer”.

Tra gli obiettivi principali della nuova Comunità Energetica, dunque, l’incremento dell’energia rinnovabile prodotta localmente, la riduzione delle emissioni di CO2, il supporto all’economia locale e la promozione di azioni e misure di contrasto alla povertà energetica.

Tra le attività che potranno essere messe in campo dal nuovo soggetto giuridico, poi, il sostegno a progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, il supporto a iniziative di autoconsumo collettivo e a iniziative culturali, sociali e di politiche green e la diffusione di buone pratiche ed azioni fattive (da raggiungersi anche attraverso il coinvolgimento attivo delle associazioni portatrici di interessi diffusi sul territorio, degli organi comunali e degli istituti scolastici), al fine di aumentare la consapevolezza collettiva sull’uso efficiente dell’energia.

La nascita e l’adesione a “Mondocer”, in definitiva, come testimonianza tangibile dell’impegno e della sensibilità dell’Amministrazione comunale nei confronti dell’ambiente e della sua tutela, per una realtà a cui potranno associarsi persone fisiche, micro, piccole e medie imprese, associazioni, enti privati, enti territoriali e autorità locali (comprese le amministrazioni comunali), enti privati di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e di protezione ambientale.

La proposta è stata votata all'unanimità dal consiglio comunale.