Al Toselli di Cuneo Paolo Hendel in scena con il Pinocchio "di plastica"

Ieri sera, mercoledì 15 maggio, al Teatro Toselli, Fondazione CRC ha proposto lo spettacolo teatrale “Polimero. Un burattino di plastica”. Paolo Hendel, con Danilo Rossi, Stefano Nanni e l’orchestra Bruno Maderna hanno portato in scena una favola ecologista che rivisita in chiave attuale la storia di Pinocchio.



L’iniziativa è stata organizzata, nell’ambito del Cuneo Montagna Festival, per sensibilizzare e aumentare la consapevolezza delle buone pratiche ambientali ed è un’attività connessa a Spazzamondo, la campagna collettiva di raccolta di rifiuti abbandonati che si terrà sabato 25 maggio in oltre 160 Comuni della provincia di Cuneo.