Collina degli Elfi, il 10 maggio un convegno nazionale a Torino sul tema “Il distress dei genitori in oncologia pediatrica”

I genitori che si prendono cura dei bambini oncologici sono pazienti essi stessi e possono manifestare sintomi quali stress, ansia, depressione e stanchezza cronica. Riflettere sulle risorse della famiglia e sulle specifiche modalità di relazione in tali contesti di fragilità è importante, così come è fondamentale che le diverse realtà istituzionali e private che operano nell’ambito dell’oncologia pediatrica si confrontino e si interroghino sulla qualità della vita dei bimbi malati e di chi sta loro intorno.

Nasce con queste prospettive l’idea del convegno “Il distress dei genitori in oncologia pediatrica: dalla diagnosi al lutto”, organizzato venerdì 10 maggio, dalle ore 9.00, presso l’NH Torino Centro (corso Vittorio Emanuele 104, Torino) da La Collina degli Elfi, associazione con sede a Govone, nel Cuneese, che si occupa da 15 anni di bambini in remissione di malattia oncologica e delle loro famiglie attraverso un percorso di recupero psicofisico che permetta loro di ritornare alla vita e ritrovare la serenità e la speranza perdute.

Dopo l’apertura dei lavori da parte della direttrice scientifica, la professoressa Franca Fagioli, i partecipanti potranno seguire le relazioni di alcuni dei massimi esponenti dell’oncologia pediatrica provenienti dalle diverse realtà a livello nazionale. Sono due le sessioni previste: “Il distress dei genitori in oncologia pediatrica: il lutto della diagnosi” e “Il distress dei genitori in oncologia pediatrica: accompagnare i genitori nel percorso di malattia, dalla diagnosi al lutto”, con la chiusura dei lavori prevista per le 17.30.

La partecipazione al convegno è gratuita, ma occorre iscriversi entro il 2 maggio a questo link: https://webplatform.planning.it/Collina/Registration

Per avere ulteriori informazioni e per scaricare il programma completo: https://lacollinadeglielfi.it/blog/convegno-2024-distress-genitori/