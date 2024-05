Lutto a Racconigi per la scomparsa del cantante e chitarrista Gualtiero Alladio

Un malore improvviso occorsogli la notte scorsa è costato la vita a Gualtiero Alladio, 63 anni, apprezzato cantante e musicista. A ricordarlo l’Amministrazione comunale di Racconigi.

"I vuoti – si scrive dal Comune –, per loro definizione, sono spazi nei quali visivamente vediamo nulla. Ma non è così. I vuoti sono impronte lasciate da chi ci ha preceduto, lasciate da chi ha costruito e percorso la strada prima di noi. Gualtiero ne ha lasciata una enorme, gigantesca, ma piena, piena di musica, di colori e di suggestioni e di amicizia. E quale modo migliore se non dedicargli la serata che tanto aveva preparato e voluto per il Festival dell'ambiente? Venerdì 24 Maggio è confermata la serata alla Soms, in accordo con la famiglia e la sua band, sarà il modo migliore per onorare chi, con tutto se stesso, ha dedicato la vita alla musica e a renderci la vita decisamente più colorata. Alla tua Gualti!".