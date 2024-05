Sabato a Savigliano si presenta “Il rumore dell'acqua”

Nuova presentazione culturale presso la sala Sant'Agostino della biblioteca civica “L. Bàccolo” di Savigliano. Sabato 4 maggio, alle 17, si parla de “Il rumore dell'acqua” (“Affiori” editore), libro della giovane carmagnolese Giulia Gaveglio.

Protagonista dell'opera è Jon, che vive a Djúpivogur, paesino sulla costa est dell’Islanda, con l’unica compagnia di un vecchio cavallo zoppo. Vent’anni prima ha perso sua figlia, allontanatasi da casa dopo una discussione e misteriosamente scomparsa. Nella sua vita irrompe all’improvviso Gabriele, un ragazzo italiano bloccato in paese, apparentemente a causa di un guasto della macchina. Il giovane, dai modi inquietanti e dal passato misterioso, invade la casa di Jon, dando inizio ad un equilibrio strano e precario. Da dove viene il ragazzo? Cosa sono gli strani tagli che porta sulle mani? Qualcosa di oscuro e affascinante li fa avvicinare, portando alla luce dolori irrisolti e svelando un passato ancora aperto sul presente.

“Il rumore dell'acqua” è il primo romanzo di Giulia Gaveglio, nata a Carmagnola nel 1992 e residente a Milano. Gaveglio è laureata in Filosofia e diplomata presso la Scuola Holden di Torino. Ha pubblicato alcuni racconti su riviste online come «Neutopia» ed anche in alcune antologie. Ha fondato e scrive per «Megabit», rivista di narrativa specializzata nel racconto dell’attualità ai bambini.

A moderare la presentazione di sabato sarà Betty Cifani. Ingresso libero.