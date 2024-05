Anche la quarta edizione di TEDxCuneo è stata un enorme successo

TEDxCuneo 2024 conclude la sua quarta edizione con un grande successo di pubblico e sui social. Focus tematico di quest’anno è stato “Metamorfosi, idee in trasformazione” sviluppato da nove straordinari speaker in vari ambiti: dalla biotecnologia alla visual e street music, dall’inclusione, all’agricoltura sostenibile, astrofisica, doppiaggio, informazione, geopolitica.

Con l’intensità del loro racconto, Valentina Garonzi, Andrea Casta, Chiara Pennetta, i Rusty Brass, Michele Mezza, Francesca Picci, Marco Bersanelli, Fiamma e Giuppy Izzo, Daniele Raineri hanno offerto alla platea spunti di riflessione su molti temi importanti della contemporaneità con uno sguardo rivolto al futuro.

L’evento si è svolto sabato 4 maggio nella splendida cornice del Complesso Monumentale di San Francesco, ma con una novità quest’anno. Nell’ambito di TEDxCuneo+dintorni, sono stati coinvolti anche la Casa del Quartiere di Donatello a Cuneo e l’ex Caserma a Saluzzo, dove i talk sono stati trasmessi in diretta streaming.





L’evento è stato organizzato da un gruppo affiatato di 70 persone tra volontari e supporter di ogni età guidato da Davide Bonino (licenziatario TED) che spiega “Questo gruppo, con mesi di minuzioso lavoro, ha dimostrato ancora una volta come l’incantesimo di uno scopo comune possa superare le individualità per unirsi e diventare una cosa sola: TEDxCuneo”. Con loro, gli immancabili partner che hanno contribuito attivamente alla realizzazione dell'evento rendendolo coinvolgente ed entusiasmante. L’ormai collaudata formula del networking tra speaker, partner e pubblico, quest’anno in piazza Virginio, è stata ancora una volta una straordinaria e unica occasione di scambio e connessione nel puro spirito dei TEDx Talks.

Con l’obiettivo di divulgare idee di valore, gli organizzatori hanno lavorato con impegno per rendere ancora più inclusivo l’evento grazie alla collaborazione con ENS - Ente Nazionale Sordi di Cuneo (con il contributo di Askoltaora), fornendo il servizio di interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana).

TEDxCuneo è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Cuneo e dei partner: Platinum: Confindustria, FMS Associati, Fondazione CRC, ITT, Sguang e Gold: Confartigianato, Ens Cuneo, Grandaled, Kelpeat, Moris, OSM Partner Cuneo, Tomatis Giacomo s.r.l.

I video dei talk verranno pubblicati prossimamente su YouTube e annunciati sui canali social di TEDxCuneo.