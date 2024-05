La Banda Musicale di Mondovì in concerto a Vicoforte per l'Ascensione

Ogni anno, il giorno in cui si celebra l’Ascensione del Signore, la città di Mondovì onora il voto espresso nel 1835 per fronteggiare l’epidemia che colpì il monregalese e si reca in processione alla Basilica dedicata alla Natività di Maria Santissima Regina Montis Regalis.

Il pellegrinaggio annuale si interruppe agli inizi del 1900 per poi riprendere successivamente ed il voto fu rinnovato nel maggio 2020 dal Vescovo Mons. Egidio Miragoli in occasione della pandemia da Covid19. L’Amministrazione Comunale di Vicoforte, in accordo con l’Amministrazione di Mondovì e con l’Associazione Nativitas, ha deciso di onorare la ricorrenza dedicando un concerto che, ci si augura, possa diventare un appuntamento annuale.

"Crediamo - dichiara il vice sindaco, Roberto Botto - sia una bella occasione per suggellare il solido legame che esiste tra il nostro Comune e quello di Mondovì in un luogo molto speciale qual è il Santuario. Le processioni che annualmente giungono da Mondovì per sostare davanti al Pilone della Madonna di Vico sono due: quella dell’Ascensione e quella dell’8 settembre, festa patronale della città di Mondovì. Ecco quindi l’idea di onorare questi momenti con due concerti: uno è il ventennale Concerto di fine estate che si tiene alla fine di agosto quando è viva l’attesa per l’inizio delle Feste del Santuario ed un altro da rendere tradizione, che auspichiamo possa essere quello proposto quest’anno in occasione dell’Ascensione, sperando di farlo diventare un appuntamento annuale.

La Banda Musicale di Mondovì si esibirà quindi sul sagrato davanti alla Basilica, domenica 12 maggio alle ore 20.45. La suggestione del luogo farà da palcoscenico alla banda diretta dal Maestro Maurizio Caldera, con l’intervento della cantante Viviana Presutti.

L’ingresso è libero ed in caso di maltempo il concerto si terrà nella sala congressi di Casa Regina.