Elezioni Ceva, sarà sfida a tre: Cinzia Gallo ufficializza la candidatura a sindaco

Sarà una sfida a tre a Ceva alle amministrative del prossimo giugno.

Ufficializza la candidatura a sindaco anche l'avvocato Cinzia Gallo, originaria di Ceva, città dove vive, lavora e da dove guarda il mondo. Sarà in corsa al municipio con la lista "Ceva cresce Generare senso comune".

"Come già anticipato nelle scorse settimane - dicono in una nota dal gruppo -, l'ex sindaco di Ceva Alfredo Vizio si è fatto promotore della formazione di una lista per dare un'alternativa alle due già esistenti. L'iniziativa ha riunito un gruppo di cittadini attivi dal punto vista sociale che vogliono mettere a disposizione le proprie competenze, attitudini e professionalità per Ceva.

I partecipanti concordemente hanno indicato quale candidato sindaco l'avvocato Cinzia Gallo, riconoscendo nella sua persona la figura giusta per poter guidare il comune. Tutti i partecipanti alla lista ringraziano l'ex sindaco per la generosa e fattiva iniziativa senza la quale tutto ciò non sarebbe stato possibile".