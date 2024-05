Corsa in montagna: Matteo Bagnus campione italiano allievi

Il Piemonte è protagonista a Lanzada, dove si sono svolti i Campionati italiani di corsa in montagna assoluti, promesse e juniores.

Per quanto riguarda la categoria Allievi/e, nella prova maschile doppietta piemontese grazie alla vittoria di Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita) e al secondo posto di Pietro Ruga (Sport Project VCO).

Bagnus, al primo anno di categoria, conferma così il titolo cadetti vinto lo scorso anno in Puglia; il cuneese poi mette a segno una prova davvero convincente, che lo vede tagliare il traguardo in solitaria con oltre 30 secondi di margine sull’ossolano Ruga. Quest’ultimo, dopo i buoni risultati ottenuti quest’inverno nel cross (ai tricolori di Cassino chiuse quarto sfiorando il podio ma contribuendo al successo del suo club nella classifica per società), si conferma nella sua specialità preferita, la montagna appunto, dove conquista l’argento con 4 secondi di margine sul terzo classificato, Marco Magistro. Come per la campestre però il suo risultato è fondamentale per dare la vittoria di squadra alla Sport Project nella categoria U18. Il club ossolano può contare infatti anche sul quarto posto di Christian Piana, sul quinto di Simone Abbatecola e sul 20mo di Stefano Pazzinetti.

Tornando alla classifica individuale, da segnalare il settimo posto di Stefano Perardi (Battaglio CUS Torino) e l’11mo di Daniele Mattio (Pod. Valle Varaita).

Nella prova femminile, Piemonte ancora sul podio grazie al terzo posto di Alice Gastaldi (Atl. Roata Chiusani), cui sfugge l’argento per soli 5 secondi.

In evidenza anche Matilde Farinetti (Atl. Pinerolo), ottava, Ester Mattio (Pod. Valle Varaita), decima, Francesca Girardi (Atl. Pinerolo) 15ma seguita dalla compagna di club Matilde Grangetto 17ma, 19ma invece Alessia Gaiola (Durbano Gas Energy Rivarolo 77).