Cuneo, nuova asta per l’area edificabile di via Piccapietra a Madonna dell’Olmo [PDF]

È stata fissata per giovedì 6 giugno 2024 alle ore 14 la nuova procedura d’asta per l’area edificabile di via Piccapietra, in località Madonna dell’Olmo.

Al fine di rendere più agevole la concreta messa in atto del completamento dell’intervento edificatorio, e prevenire ogni degrado dell’area, nell’ambito della Variante Parziale n. 31 al Piano Regolatore Generale del Comune di Cuneo (approvata con Delibera C.C. n. 9/2022), ora pienamente operativa, e in vista di questo nuovo esperimento d’asta, si è stabilito quanto segue:

-Che tutto l’ambito di Piano Regolatore Generale individuato come “ATF1.MO1”, già sottoposto a procedura di PEC (Piano Esecutivo Convenzionato), è stato suddiviso in quattro comparti autonomi ed operativi, non obbligando quindi l’operatore interessato ad intervenire contemporaneamente sulla totalità dell’area in oggetto;

-In conseguenza del punto precedente, l’edificazione del comparto destinato all’edilizia libera privata, non comporterà l’obbligo di edificare anche nel comparto destinato ad ERP (Edilizia Residenziale Pubblica). Gli interventi edilizi del comparto oggetto di interesse saranno solo subordinati alla preventiva approvazione del PEC (Piano Esecutivo Convenzionato): la relativa Convenzione edilizia da stipularsi con il Comune di Cuneo disciplinerà ogni altro aspetto, compresi tempi e modalità di attuazione dei suddetti comparti.

La Variante Parziale 31 ha riguardato molteplici aspetti urbanistici del territorio comunale; tra essi è stato oggetto di esame anche l’ambito edificatorio definito “ATF1.MO1”, ubicato a Madonna dell’Olmo, in Via Piccapietra. Per tale ambito, realizzato solo in minima parte a causa del fallimento della ditta proponente, erano stati espletati diversi esperimenti d’asta, andati però tutti deserti.

Ricordiamo che, con sentenza del T.A.R. Piemonte pubblicata in data 30.01.2023, è stato respinto il ricorso proposto da diverse Associazioni contro la Variante Parziale n. 31 al PRG. Il T.A.R. ha infatti integralmente condiviso le argomentazioni difensive svolte dal legale di questo Comune ed ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso avversari, riconoscendo, di fatto, la correttezza delle procedure amministrative messe in atto dagli Uffici Comunali.

Si ritiene che le disposizioni della Variante 31 al PRG sopradescritte possano facilitare la nuova procedura d’asta, auspicando la relativa aggiudicazione.

Per ogni informazione riguardante la vendita e le modalità di partecipazione alla procedura competitiva si può contattare lo studio del Curatore Fallimentare in Savigliano, Piazza C. Sperino n. 1 – Tel 0172.713068, oppure inviando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica pautas03@studiopautassi.191.it

Per eventuali informazioni ed approfondimenti di carattere urbanistico è possibile rivolgersi al Settore Edilizia e Pianificazione Urbanistica, Geom. Andrea Fracchia, tel. 0171/444.445 mail:andrea.fracchia@comune.cuneo.it