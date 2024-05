Elezioni Farigliano, il sindaco uscente Ivano Airaldi scioglie le riserve e si ricandida

A poche settimane dalle elezioni amministrative il sindaco uscente di Farigliano, Ivano Airaldi scioglie le riserve e ufficializza la sua candidatura per il secondo mandato alla guida del comune con la lista civica “Impegno per Farigliano 24-29”.

"Il nostro gruppo - spiega Airaldi - ha l’intenzione di consolidare la linea portata avanti dalla lista uscente “Impegno per Farigliano 2.0” con il proposito di continuare ad impegnarsi per il bene del paese, realtà che sta a cuore a tutti coloro che hanno preso parte a questo progetto.

Ad impegnarsi per Farigliano, un gruppo rinnovato ed eterogeneo, composto da persone di età, provenienza, professionalità, passioni ed interessi diversi, che hanno in comune l’amore per il proprio territorio e il rispetto profondo nei confronti dei propri compaesani con i quali verranno condivisi idee e progetti per migliorare la vita sociale ed economica del paese.

Un impegno rivolto allo sviluppo di una comunità solida, in un periodo soggetto a profonde crisi economiche e politiche, in una realtà in continua evoluzione.

Un gruppo rinnovato che si impegnerà per il bene del paese e per il suo sviluppo, rispettando i valori in cui crede: uguaglianza, trasparenza, sincerità, condivisione e non per ultimo l’impegno!".

Ecco i componenti della squadra per le amministrative di giugno:

Ivano Airaldi, 59 anni, pensionato Forze Armate, sindaco uscente;

Denise Pecchenino, 47 anni, operatore turistico;

Emanuela De Piano, 49 anni, impiegata amministrativa;

Laura Viazzi, 41 anni, arredatrice di interni;

Davide Cristiano, 41 anni, coordinatore sportivo e istruttore di ginnastica;

Marco Giachello, 43 anni, funzionario Confartigianato area formazione;

Andrea Bertone, 44 anni, perito meccanico operaio;

Federico Borsotto, 40 anni, direttore centro medicina del lavoro;

Gabriele Costadura, 59 anni, veterinario Asl;

Giuseppe Aragno, 64 anni, pensionato;

Felice Piccioni, 53 anni, impiegato tecnico

Nei prossimi giorni sarà reso noto il calendario degli appuntamenti elettorali con la popolazione nel concentrico e nelle frazioni. Le elezioni si terranno l'8 e il 9 giugno.