Al via l'allestimento dell'Illuminata a Cuneo, per un'edizione all'insegna degli anni Settanta

E' iniziato questa mattina l'allestimento dell'edizione 2023 dell'Illuminata a Cuneo, dove si sta approntando il sistema che farà da contrappeso al portale di luci, all'inizio di via Roma verso piazza Galimberti. Una struttura di 18 metri di altezza che sarà in sicurezza, non potendo venire ancorata ai muri, grazie ai contrappesi da 30 tonnellate per lato.

Nel frattempo, in attesa di conoscere il programma degli eventi al via il prossimo 1° luglio, che saranno presentati il prossimo 31 maggio con una conferenza stampa in programma al Rondò dei Talenti, inizia a circolare qualche indiscrezione.

Il primo ospite, a Cuneo proprio per la serata di apertura, quando ci sarà l'accensione delle luci, sarà Jerry Calà, in citta con il suo concert-show "Una vita da libidine".

Uno spettacolo che Calà sta portando in tutta Italia con grande successo. L'attore e regista ripercorre, tra una gag e l'altra, le più formidabili canzoni dagli anni 70 ad oggi. Una cavalcata, cavalcata e suonata dal vivo, lungo i 50 anni della sua carriera, che hanno segnato la storia della commedia all'italiana. Saranno proprio gli anni Settanta i protagonisti di questa edizione dell'Illuminata... ma tutto sarà svelato mercoledì, quando sarà presentato l'intero programma.